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  5. Традиционный «Свадебный БУМ» в Петропавловске-Камчатском пройдет на высоте

Традиционный «Свадебный БУМ» в Петропавловске-Камчатском пройдет на высоте

11:20
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Традиционный «Свадебный БУМ» в Петропавловске-Камчатском пройдет на высоте

Год семьи, объявленный в России, побуждает к проведению всевозможных тематических мероприятий, рассказали в администрации ПКГО. Здесь готовят проведение очередной городской праздничной программы «Свадебный БУМ».

«Это прекрасная возможность снова примерить свадебные наряды, бросить свадебный букет, станцевать танец молодых. Супруги получат ценные подарки, фотосессию и, конечно, незабываемые впечатления и эмоции», — сообщили в администрации города.

Обновление свадебных клятв пройдёт в Петропавловске-Камчатском 5 и 6 июля на смотровой площадке по ул. Высотная. К участию приглашаются пары, которые счастливы в браке более 10 лет. Приём заявок и справки по телефону +7 (961)967–18–35.

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