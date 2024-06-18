Афера в теме ЖКХ на Камчатке закончилась обвинительным приговором для её участников

Житель Камчатского края, действуя из корыстных побуждений, создал и оформил на подставное лицо ООО «ЖК РСУ», при этом осуществлял полный контроль за деятельностью управляющей компании.

«В дальнейшем фактический руководитель в сговоре с генеральным директором ООО «ЖК РСУ» с 2019 по 2021 гг. похитили со счетов организации свыше 5,8 миллионов рублей, которые поступили от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов в качестве оплаты за услуги по содержанию и текущему ремонту. Сообщники обналичили денежные средства со счетов управляющей компании с помощью корпоративных банковских карт, после чего распорядились ими по собственному усмотрению», — сообщили детали дела в краевом УФСБ.

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края признал их виновными в хищении и растрате, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

«Им назначено наказание в виде 5 и 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, организатор преступления приговорен к штрафу в размере порядка 700 тысяч рублей, а также удовлетворен гражданский иск о возмещении 3,4 миллионов рублей причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.