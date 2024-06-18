«1000 дворов» Петропавловска-Камчатского — идёт третий год работы проекта по преображению дворовых пространств

В Петропавловске-Камчатском приступили к благоустройству придомовых территорий в рамках проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Программа успешно реализуется на Камчатке с 2022 года.

«Благоустройство объединяет в себя несколько придомовых территорий. так, в этом году будет обустроено 2 территории, которые включают в себя 10 домов. Важно, что жители сами определяют, как будут выглядеть их дворы. Сейчас на объектах идут подготовительные работы, закупка малых архитектурных форм и материалов», — сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

В этому году, будут благоустроены дворы нескольких домов по улице Ларина. Здесь будут выполнены работы по установке газонного ограждения перед домами, обустройству металлических лестничных переходов, зон парковки для автотраспорта, модернизация мусорных площадок, установка лавочек, урн и другие.

«С начала реализации программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке благоустроено 66 придомовых территорий. Проект реализуется по поручения Президента РФ Владимира Путина. В 2022 году в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинском городском округе преобразилось 44 двора. В 2023 в краевой столице, Елизове и Милькове благоустроили 21 дворовую территорию. Кроме Петропавловска-Камчатского в этом году преобразятся дворы и в Елизове», — сообщила заместитель министра строительства и жилищной политики Камчатского края Лариса Мироненко.

Напомним, что «1000 дворов» на Дальнем Востоке — это федеральный проект, направленный на благоустройство дворовых территорий для граждан разных возрастов и степени мобильности. Каждый объект благоустройства индивидуален по дизайн-проекту и наполнению — в зависимости от того, что пожелали внести в него сами жители совместно с управляющими организациями.

С инициативой о реализации проекта «1000 дворов» выступил Президент РФ Владимир Путин. В начале осени 2021 года заместитель председателя Правительства России — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал благоустройство тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока.