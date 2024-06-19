Геоинформатиков и математиков теперь будут учить на Камчатке

Новые образовательные программы представили в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга. В этом году вуз предлагает абитуриентам 47 образовательных программ бакалавриата и 21 - магистратуры. Количество бюджетных мест увеличено с 306 до 323.

«Наконец получили в этом году 10 бюджетных мест по геофизике. Она разделилась на два направления: первое - вулканология и сейсмология, второе - геоинформатика. Мы пообщались с представителями научных организаций Камчатского края, уточнили какие специалисты будут востребованы в этой сфере. Геоинформатиков на Камчатке не готовят, а такие работники важны и нужны. Решили это направление реализовать в сотрудничестве с нашими научными организациями», - рассказала журналистам исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец.

Она добавила, что в этом году 15 бюджетных мест выделены для студентов специальности «юриспруденция», пять - для желающих изучать этнолингвистику. Новые программы запустят и педагогического профиля.

«Есть большая потребность в учителях математики. Мы открываем новую программу совместно с Московским физико-техническим институтом в сетевой форме. В прошлом году у нас был успешный опыт запуска подобной программы с МФТИ для учителей физики. Ребята закончили первый курс, им интересно. Студентам важно учится на Камчатке и при этом иметь возможность получать параллельно образование в одном из ведущих технических вузов страны, - Ольга Ребковец. - Если говорить о других программах в сетевой форме, то на Камчатке после долгого перерыва можно будет получить высшее музыкальное образование. Работать будем совместно с Камчатским колледжем искусств. Ещё в этом году появится магистерская программа "Советник по воспитательной работе". Реализуем её вместе с Ярославским государственным педагогическим университом имени К. Ушинского».

Напомним, абитуриентам КамГУ имени Витуса Беринга в этом году предоставят дополнительные 35 мест во временном общежитии на улице Владивостокской в Петропавловске, а ребятам, которые получили высокие оценки по результатам ЕГЭ, обещают дополнительную стипендию.

«Мы стремимся к тому, чтобы в университет поступали мотивированные ребята с высоким уровнем подготовки. Мы введём специальную стипендию для высокобальников, которые к нам поступают. Ребята, которые по трём экзаменам ЕГЭ получили средний балл больше 80, в течение первого курса будут получать дополнительную стипендию от университета - 20 тысяч рублей. Это помимо социальной и академической стипендии. Конечно, при отсутствии академических задолженностей», - дополнила исполняющая обязанности ректора КамГУ.