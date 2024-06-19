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Хирург Олег КУЗЬМЕНКОВ: «Главное — всегда оставаться человеком, доктором, профессионалом»

09:55
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Хирург Олег КУЗЬМЕНКОВ: «Главное — всегда оставаться человеком, доктором, профессионалом»

Олег Кузьменков, заместитель главного врача по хирургической помощи Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского — один из докторов, прибывших в наш дефицитный на врачебные кадры край с «материка».

Из завотделением — в рядовые хирурги

Произошло это благодаря главному врачу главного стационара Камчатки. Оба доктора — не просто коллеги-хирурги. Они — земляки, оба из Алтайского края и оба оканчивали Барнаульский медицинский институт. В 2018 году будущий главврач Андрей Кисляков, работая в тот период заведующим челюстно-лицевым отделением краевой больницы, пригласил на работу Олега Кузьменкова.

Выбор перед Олегом Григорьевичем стоял непростой. К тому времени он 18 лет отработал заведующим хирургическим отделением на 60 коек, а в случае согласия переехать на Камчатку ему предстояло работать рядовым хирургом, которых у нас очень не хватает. 

- Как вы отнеслись к столь неоднозначному предложению?

Врач — профессия, которая сама по себе предполагает очень высокую ответственность и высокие требования к себе. Поэтому у меня не было ощущения, что меня как-то понизили или разжаловали. Главное — всегда оставаться человеком, доктором, профессионалом и продолжать выполнять свой врачебный долг в любых условиях и на любых должностях. А что ещё — зарплата у хирурга на Камчатке выше, чем у завотделением в Алтайском крае. Поэтому молодым врачам, выпускникам медицинских вузов, стоит задуматься о работе в Камчатском крае.

- Почему выбор был сделан в пользу хирургии?

- За это огромное спасибо нашим преподавателям. Не знаю, как это происходит сейчас, но наши учителя и наставники видели нас насквозь — кто на что способен, кто в чем талантлив и советовали то или иное направление.

В студенческие годы Олег Григорьевич дежурил в хирургическом отделении городской больницы Новоалтайска, пригорода Барнаула, и ассистировал на операциях: 

- Скальпель студентам в руки, конечно, не давали, но я знал этапы различных операций и уже понимал многие тонкости.

По окончании мединститута в 1994 году интернатуру новоиспеченный хирург проходил в той же Новоалтайской больнице, где молодого доктора уже все знали и очень уважали. Звучит непривычно, но в стационар небольшого городка с населением 90 тысяч человек устроиться было не так уж просто. В 2001 году он возглавил хирургическое отделение Новоалтайской больницы, работал заведующим до 2018 года, продолжая оперировать.

О врачах отделения

В 2018 году Олег Кузьменков приехал на Камчатку и начал работать в хирургическом отделении Камчатской краевой больницы. Врач высшей категории стал наставником для менее опытных коллег, смог их многому научить и обучает по сей день.

- Независимо от того, работаю я хирургом, завотделением, или на нынешней должности, я постоянно рассказываю и показываю все, что более молодой коллега пока еще может не знать. Постоянный обмен опытом в медицине, а тем более в хирургии, всегда очень важен.

Коллектив хирургического отделения Камчатской краевой больницы молодой — средний возраст врачей 30-35 лет. Сейчас в отделении работают пять хирургов, включая заведующего. Нагрузка высокая, отделение нуждается в докторах, но работу удалось организовать так, чтобы справляться имеющимися силами. Большинство докторов отделения прибыли к нам из других регионов страны.

- Заведующий отделением Владимир Викторович Стасевич приехал из Кыргызстана, где окончил университет в Бишкеке, и успешно работает у нас уже восемь лет. Александр Валерьевич Куличкин окончил медуниверситет в Благовещенске в 1998 году, работал на Дальнем Востоке, а в Камчатской краевой больнице — с 2012 года. Николай Викторович Ильямаков после окончания учебы в университете в Чите в 2008 году три года работал в Южно-Курильске, а у нас — с 2023 года. Молодой сосудистый хирург Константин Павлович Моисеев работает у нас с прошлого года. Он окончил медуниверситет в Санкт-Петербурге. А сосудистый хирург Александр Юрьевич Ушенин — с Камчатки, окончил медицинский вуз во Владивостоке, в краевой больнице работает с 2019 года. Кроме того, благодаря нашему главному врачу Андрею Геннадьевичу Кислякову, в больницу был привлечен специалист по хирургии острой сосудистой патологии, который трудится в Региональном сосудистом центре и в нашем отделении — Евгений Васильевич Епрынцев. С его приходом значительно увеличилось качество и объемы медицинской помощи по сосудистой хирургии, и он замечательный наставник для наших молодых сосудистых хирургов, — рассказал о коллегах Олег Кузьменков.

Врачи и медсестры отделения раз в пять лет проходят сертификационные курсы повышения квалификации, выезжают на обучение за пределы Камчатки, регулярно участвуют в конференциях по их профилю.

Каждый врач хирургического отделения, работающий в краевой больнице более 4-5 лет, отмечен грамотами и благодарностями стационара и регионального минздрава.

Радость для врачей и пациентов

Пожалуй, самая светлая страница в истории Камчатской краевой больницы пока впереди. Она будет открыта тогда, когда отделения стационара из нынешних корпусов переедут в новое современное здание.

- Мы туда ездили, смотрели, и наша мечта — начать работу там как можно скорее. Для хирургии там очень просторное отделение, большие комфортные палаты для пациентов. Там будет налажена правильная транспортировка пациентов, что очень важно. Сейчас все корпусы раздельные, а в новом здании они будут соединены лифтами и дорожками. Все плюсы предстоящего новоселья трудно пока перечислить, но совершенно точно, что это будет огромной радостью и для нас, и для наших пациентов, — уверен Олег Кузьменков.

Мария Владимирова

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