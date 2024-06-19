Глава Камчатки проверил ход строительства в популярной зоне отдыха

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл выездное совещание в популярном туристическом кластере Камчатки, где проинспектировал ход инвестиционных проектов ООО «Реам – менеджмент». Компания занимается реконструкцией санатория «Жемчужина Камчатки» и строительством круглогодичного центра «Экосистема» на базе бывшего лагеря «Восход». Как сообщил глава региона данные объекты планируют связать воедино со SPA-отелем «Лагуна» и детским лагерем имени Гагарина.

«”Лагуна” — самый динамично развивающийся туристический объект на Камчатке, единовременная вместимость которого сегодня составляет более тысячи человек, а в ближайших планах увеличение этого показателя в два раза. Отель показывает пример круглогодичной загрузки номерного фонда на более чем 70 %, что является самым высоким показателем на Камчатке и одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Мы объединим в единую логику развития “Лагуну”, круглогодичный центр “Экосистема” по работе с молодёжью, детский лагерь имени Гагарина и санаторий “Жемчужина Камчатки”. Все они будут объединены единой транспортной инфраструктурой, пешеходными дорожками, парковой зоной и будут развиваться как целостная агломерация, направленная на создание качественных условий для отдыха, санаторного оздоровления. Приятно отметить, что уже ведётся практическая работа по строительству дополнительного номерного фонда в “Жемчужине Камчатки”: в общей сложности количество мест для оздоровления будет увеличено в 3-4 раза, в зависимости от сезона. При этом само функционирование санатория не будет прерываться», — отметил Владимир Солодов.

Между лагерем имени Гагарина и санаторием «Жемчужина Камчатки» будет создана парковая зона для возможных прогулок, а дальнейшие очереди развития туристических объектов и объектов, направленных на оздоровление и развитие талантливой молодёжи, интересующейся экологией будет увязано с инфраструктурой и освоением этой привлекательной территории Елизовского района.

«”Жемчужина Камчатки” останется санаторием, что является принципиальным условием, прописанным в соглашении с инвестором. Загрузка объекта будет осуществляться в зависимости от спроса на санаторно-курортные и туристические услуги. Мы все понимаем, что по всей стране в санатории можно просто приехать и отдохнуть, а можно пройти полный курс лечения. В межсезонье, когда нашим жителям удобнее проходить оздоровление, акцент будет сделан на санаторные услуги. В пиковый туристический сезон предполагаем, что санаторий больше будет востребован со стороны туристов. В тоже время инфраструктура позволит гибко маневрировать и при обязательном сохранении санаторного ядра увеличивать или сокращать число номеров, которые без обязательного лечения будут доступны для размещения», — добавил губернатор.

Добавим, в этом году форум «Экосистема. Заповедный край» пройдёт на базе круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема», который создан на месте бывшего детского оздоровительного лагеря «Восход». Для проведения форума и в последующем детской оздоровительной кампании будет построен самый крупный в СНГ глемпинговый лагерь.

Напомним, Министерством экономического развития России подведены итоги третьего этапа отбора проектов по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 141. Благодаря решению Президента РФ о расширении лимитов программы, будут поддержаны все заявленные инвесторами проекты, отвечающие критериям конкурса, в том числе и проекты Камчатского края. В их числе проект по реконструкции камчатского санатория “Жемчужина Камчатки”. Общие инвестиции в проект составят сумму около трёх миллиардов рублей.

Средства на реконструкцию санатория «Жемчужина Камчатки» будут, в том числе, направлены на строительство новых коттеджей и реконструкцию старого корпуса. Уже этой осенью пациенты санатория, включая льготные категории граждан, имеющие право на санаторно-курортное лечение, смогут проживать в новых домиках.

«Жемчужина Камчатки» – это не просто частный инвестиционный проект, это прежде всего проект, в котором инвестор выполняет социальные обязательства. В новых комфортных условиях будут проживать и льготные категории граждан, которые будут получать путевки за счёт бюджетных средств, - дополнили в пресс-службе правительства Камчатки.