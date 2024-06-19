Осужденный рецидивист с Украины лишен российского гражданства на Камчатке

У неоднократно судимого жителя Камчатки, гражданина Украины, прекращено гражданство России на основании приговора за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

«В ноябре 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края признал его виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообещении.

На момент задержания сотрудниками УФСБ находился в федеральном розыске, как лицо, скрывшееся от суда. При этом в течение 2 лет официально нигде не работал, на воинский учет после получения российского гражданства не встал. Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у рецидивиста был обнаружен действующий украинский паспорт, который он не сдал в миграционные органы.

На Камчатке, мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности: за хищение имущества с незаконным проникновением в помещение и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«На основании пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 183-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», по запросу УФСБ решением УМВД России по Камчатскому краю у злоумышленника прекращено гражданство Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю.