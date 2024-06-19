«Безопасные качественные дороги»: в Петропавловске-Камчатском в 2024 году приведут в порядок 12 объектов

В Камчатском крае при выборе объектов ремонта в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет учитывается как состояние дорожного покрытия, так и обращения местных жителей. В 2023 году Камчатский край признан одним из регионов-лидеров в стране по качеству проведения работ.

«Планомерно, из года в год, мы проводим большую работу по ремонту дорог. Она касается федеральной трассы, которая уже преобразилась, и нам предстоит в следующем году провести её ремонт в городской части. Это касается наших региональных дорог и дорог местного значения в городе — внутриквартальных и межквартальных проездов. В этом году большой объём работы ведётся в Петропавловске-Камчатском. При определении тех участков, которые будут отремонтированы, мы исходили из двух главных приоритетов. Первое — это восстановить наиболее пострадавшее участки дорог после зимнего периода. И второе направление — мы выбрали те участки, по которым больше всего было обращений граждан. Это дорога в Завойко, Халактырское шоссе, Восточное шоссе, улица Савченко и ещё ряд объектов, которые беспокоят горожан», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что все работы должны выполняться качественно и в срок.

«Новые дороги, которые строятся, отличаются в лучшую сторону. Даже небольшие проезды, там, где восстанавливается полотно, проводятся в порядок с соблюдением всех стандартов, а значит и служить они будут многие годы», —добавил глава региона.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице края, к зиме, будут отремонтированы 12 участков, в разных частях города, общей протяженностью 15 километров.

На Камчатке национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, направлен на безопасность дорожного движения и успешно реализуется с 2019 года.