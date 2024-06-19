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Президент России Владимир Путин вновь пообещал посетить Камчатку

16:35
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Президент России Владимир Путин вновь пообещал посетить Камчатку

Президент России Владимир Путин второй раз за месяц пообещал посетить Камчатский край. В этот раз глава государства, во время рабочей поездки в Республику Саха (Якутия), пообщался со специалистами, работающими на Дальнем Востоке, где ему предложили посетить наш полуостров.

Специалист, которая подняла тему региона, пригласила Президента в край вулканов, делая упор на красоту камчатской природы и тихого океана.
«Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», - пообещал Владимир Путин.
Общаясь с представителями дальневосточных регионов, Владимир Путин поднял ряд важных вопросов по развитию социальной и экономической инфраструктуры Дальнего Востока. Ключевое из них: увеличение выплат земским специалистам в удалённых регионах страны и доставка продовольственной и непродовольственной продукции в отдалённые районы Дальнего Востока малой авиацией. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Камчатки.
Там добавили, что на фоне усиления торгово-промышленного партнерства России с Китаем роль Дальневосточного федерального округа в экономическом развитии государства заметно увеличилась. В ДФО реализуются экспериментальные социальные и экономические программы, обеспечивающие его приоритетное развитие. Этот вопрос находится под пристальным вниманием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Как сообщало ИА «Камчатка», ранее Владимир Путин пообещал посетить полуостров на онлайн встрече с многодетными семьями. Тогда Орден «Родительская слава» вручили семье Семашкиных.

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