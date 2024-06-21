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  5. Двадцать тысяч жители микрорайона в Петропавловске тренировали навыки самоспасения

Двадцать тысяч жители микрорайона в Петропавловске тренировали навыки самоспасения

11:45
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Двадцать тысяч жители микрорайона в Петропавловске тренировали навыки самоспасения

Плановые учения по гражданской обороне состоялись в микрорайоне «Северо-Восток» в столице Камчатки. Ими руководил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО Анатолий Ковнацкий.

«В ходе выполнения мероприятия были использованы заглубленные помещения подземного пространства многоквартирных жилых домов, а также муниципальная система оповещения населения, которая в учебных целях просигнализировала сиреной о начале воздушной тревоги. В общей сложности в тренировке было задействовано 170 домов, в которых проживает около 20 тысяч населения — это 1/8 часть населения Петропавловска», — рассказал Ковнацкий.

Также в учениях задействовали четырнадцать управляющих компаний и пять ТСЖ микрорайона Северо-Восток. С их помощью была решена проблема информирования. В общей сложности через управляющие компании горожанам было роздано более десяти тысяч листовок с правилами поведения и действия на учениях. К организации учений по гражданской обороне привлекаются спасательные службы ПКГО и образовательные учреждения микрорайона.

Ранее, марте учения прошли в микрорайоне «Кутузовский» и теперь будут проводиться поочередно в разных частях города. 

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