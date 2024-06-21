Владимир Солодов: Мы не имеем права обмануть ожидания наших жителей

На Камчатке состоялось важнейшее событие в политической и экономической жизни региона – ежегодный отчет губернатора о проделанной работе за год.

Безусловно – это не только его личная работа, а совместная деятельность правительства края, депутатов различного уровня, исполнительных органов, федеральных структур и т.д. Представители от них были приглашены и внимательно слушали доклад, сопоставляя реальные факты жизни всей территории и цифры, опубликованные губернатором.

Однако, в этом году традиционность в отчете была несколько нарушена. Вместо сухих фраз и цифр «исполнение основных параметров бюджета составило по доходам…», глава региона представил список (с фотографиями, видео-съемкой) реальных дел, исполненных по факту. Причем, не просто «исполненных», а выполненных в ответ на просьбы жителей.

Он подчеркнул, что представленный отчёт является подведением итогов работы во исполнение направленных жителями предложений. Все они были сформулированы и внесены в программу развития Камчатского края — Народную программу.

На базе Центра развития Камчатки было проведено 52 стратегических сессии. На них с жителями, экспертами, общественными деятелями, обсуждались приоритеты для самых различных отраслей экономики. Кроме того, волонтеры смогли собрать более 48 тысяч предложений в данную программу.

- Народная программа лежит в основе стратегии социально-экономического развития Камчатского края, и именно о результатах её исполнения я докладываю. Хочу подчеркнуть, что сделано очень многое и, по моей оценке, нет ни одной сферы, в которой бы не было позитивного результата, не забыто ни одно направление. Программа эта была представлена в сентябре 2020 года, а срок её завершения — 2025 год. В этой связи хочу ориентировать моих коллег сосредоточиться на завершении всех без исключения мероприятий и на достижении поставленных нашими гражданами задач. Мы не имеем права обмануть ожидания наших жителей. Как отметил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент нашей страны, “...главный результат реализуемых госпрограмм измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь”, — подчеркнул губернатор Камчатского края.

Самым важным направлением работы губернатор Камчатки назвал планомерное расширение мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. За два с небольшим года было направлено около полумиллиарда рублей на закупку необходимого оборудования и вещей для фронта — всего около 54 тысяч единиц. Участникам спецоперации и членам их семей предоставили единовременные выплаты на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Глава Камчатки подробно остановился и на реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Сделано уже многое: начаты работы по благоустройству городской набережной, района улицы Войцешека, строительство культурного арт-кластера.

Часть выступления Владимир Солодов посвятил развитию медицины даже в отдалённых пунктах края. Только за прошлый год в регионе открыто восемь новых объектов здравоохранения – ФАПы, ОВОПы и здравпункт. Уже в 2024 году в регионе будет сдана в эксплуатацию первая очередь краевой больницы, которую жители Камчатки ждут особенно.

Как результат этой работы - за последние три года заметно снизилась смертность населения, но особенно, в два раза – младенческая смертность.

- Большим достижением считаю кратное увеличение в прошлом году количества людей, прошедших диспансеризацию – почти в 2,5 раза, чем за предыдущий аналогичный период, – и охват ею населения продолжает расти, - сказал Владимир Солодов.

- С 1 июля 2024 года в Камчатском крае семьям с детьми будет предоставлена возможность получить выплату в размере одного миллиона рублей на погашение действующего ипотечного кредита, если третий и последующий ребёнок в семье родились с 1 января этого года. Планируется, что в 2024 году выплату получат порядка 70 семей.

- С 1 января 2023 года в Камчатском крае проиндексирован ряд выплат, пособий и компенсаций на 5 %,

- С 1 июля 2023 года на 10 % был увеличен фонд оплаты труда социальных работников, на 4 % – медицинских специалистов.

- С декабря 2023 года почти 30 тысячам работников краевых и муниципальных учреждений на 5,5 % проиндексирована оплата труда.

- С 1 января 2024 года МРОТ в Камчатском крае составил 50 тысяч рублей.

Глава региона особое внимание уделил темпам роста экономики Камчатского края.

Напомним, по итогам прошлого года регион находится на 1 месте в России по самому главному показателю реального сектора экономики – темпу роста промышленного производства и этим мы обязаны рыбной отрасли Камчатки.

Но помимо рыбной отрасли в экономику региона вносят свой серьёзный вклад и другие сферы промышленности и производства.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина строит 6 малых рыболовных сейнеров. В августе 2023 года осуществлен спуск на воду первого малотоннажного рыболовного сейнера “Апача”. Это первое за 20 лет судно, которое построено на камчатских верфях. Заказ на постройку всех шести судов серии будет выполнен в 2025 году.

- Также хочу поблагодарить бизнес, особенно наших рыбаков, которые помогают строить объекты в прибрежных поселках. В этом смысле Тымлат, конечно, можно назвать «модельным» населённым пунктом, - сказал глава Камчатки. - Обращаю внимание, что наш посыл по оказанию помощи рыбацким посёлкам был поддержан президентом Российской Федерации и сейчас начата работа по выработке механизмов, позволяющих направлять часть денег от продажи квот на их развитие.

Ускоренный рост показали транспорт, жилищное строительство, розничная торговля, общепит, сфера платных услуг населению. Более чем на треть выросла добыча полезных ископаемых, более чем в 1,5 раза – грузооборот автомобильного транспорта.

Развитие «северов» - приоритетная задача, которую ставит перед командой регионального правительства президент России Владимир Путин. Только за последний год финансирование санитарной авиации в 2023 году было увеличено в 4,7 раза. В прошлом году заработал ФАП в селе Апука Олюторского района. Ещё по одному объекту 2023 года - ФАПу в селе Слаутное - строительство завершено, работы приняты, идет оформление разрешения на ввод в эксплуатацию и дальнейшее лицензирование. Строительство ФАПа в селе Аянка продолжается, его планируют завершить в сентябре 2024 года. В Палане завершена реконструкция системы питьевого водоснабжения, начато проектирование полигона твердых коммунальных отходов. Кроме того, в этом году начнётся строительство грузопассажирского пирса и здания охраны в селе Никольское.

Владимир Солодов поблагодарил за совместную работу членов правительства Камчатского края, представителей региона в Совете Федерации и Государственной Думе, депутатов Законодательного собрания, муниципальные образования, правоохранительные органы, представителей федеральных структур, руководителей предприятий и общественных организаций.

«И, конечно, хочу поблагодарить жителей региона. Надеюсь и рассчитываю, что и впредь мы будем работать также слаженно на благо нашего красивого и благодатного края», — сказал Владимир Солодов, завершая своё выступление.