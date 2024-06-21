Тыт ант’ге ватка тумгу гмо ткананьян,

Вут’чин кулыкул кай тумгу

Тойкн ткананьян…

Чтобы дружбы нашей пламя

Не погасло вдруг,

Песенку дарю на память

Я тебе, мой друг.

Кэнакэтой, кэнакэтой…

Эти строки Георгия Поротова неразрывно связаны с замечательной музыкой Петра Яганова. И действительно, песня, подаренная Петром Антоновичем своим землякам тридцать лет назад, до сих пор звучит в дни радости и печали, во время праздников и в минуты прощания. Наши музыканты, танцоры, художники, писатели оставили после себя лучшее, что могли создать – картины, танцы, стихи и повести, песни. И сегодня мы вспоминаем Петра Яганова благодаря его неповторимым образам, созданным на сцене, благодаря незабываемым мелодиям, которые вошли в репертуар прославленного ансамбля «Мэнго», Камчатской хоровой капеллы, фольклорных коллективов и исполнителей Камчатки.

Петр Антонович Яганов, родился 8 июня 1949 г. в с. Лесная Тигильского района. После окончания школы работал в совхозном клубе, танцевал на сцене. В 1967 года впервые познакомился с Александром Гилем и был приглашен в коллектив ансамбля «Мэнго», которому посвятил 34 года.

Судьба щедро одарила уроженца маленького национального села Лесная, расположенного в красивейших местах западного берега Камчатки: рядом - море и река, богатые рыбой, покрытые кедрачом сопки защищают дома и яранги от злых ветров, в тундре растет ягода, по оленьим тропам ходят большие стада. С детства Петя впитывал всю эту красоту, вечерами слушая песни, которые напевали женщины и мужчины, занятые повседневными делами. В каждой семье были свои напевы, которые передавались из поколения в поколение. Свою лепту в музыкальное образование мальчика внесли композитор Борис Заев и хореограф Татьяна Лукашкина, работавшие в 60-х годах в Палане. Петя, живший вместе с ребятами из Лесной и Воямполки в интернате, с жадностью учился нотной грамоте, совершенствовал свою природную пластичность в танцах, которые ставила Татьяна Петровна. Смуглый подвижный юноша с обаятельной белозубой улыбкой стал звездой сельской самодеятельности, участвуя в районных и областных фестивалях народного творчества. На одном из фестивалей в Петропавловске он увидел молодой коллектив «Мэнго» и был покорен тем, как можно исполнять песни и танцы отцов и дедов. В 1967 году Петр Яганов стал участником ансамбля, и уже через два года солировал в балете «Эмем Кутх», созданном по мотивам ительменского фольклора. Тогда же состоялись и первые заграничные гастроли корякских артистов в братскую Монголию.

Ансамбль рос, искал свое лицо: старожилы помнят, как в начале 70-х годов, следуя всеобщей моде на вокально-инструментальные ансамбли, мэнговцы тоже создали свою эстрадную группу – на ударных играл Иосиф Жуков, гитаристами были Петр Яганов и Борис Жирков. Правда, как и всякая скоротечная мода, эта страница была вскоре закрыта. Специфика «Мэнго», национального северного ансамбля, была в том, что до его создания не существовало музыкального материала, который мог бы стать основой репертуара. Поначалу выручали популярные в Корякии песни Поротова, Заева, обработки, сделанные музыкантами Камчатской филармонии, но после присвоения коллективу профессионального статуса и появления штатной единицы аккомпаниатора, Петр Антонович понял, что нужно учиться дальше. Камчатское музыкальное училище дало ему не только мастерство мультиинструменталиста, но и познакомило с огромным миром музыки, которая значительно обогатила палитру талантливого артиста. После возвращения в «Мэнго» Петр Яганов получил заслуженное признание у музыкального сообщества России, доверившего ему музыкальное оформление северных культурных блоков Олимпиады-80 и Игр доброй воли -86.

Его неуемная натура заставляла пробовать себя в роли танцора и концертмейстера, педагога Корякской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского и участника окружной агиткультбригады «Эчгатгынын». В 1989 году именно ему, Петру Антоновичу, после трагической гибели Александра Гиля, товарищи доверили руководить любимым ансамблем «Мэнго». Именно его песни вошли в репертуар прославленной Камчатской хоровой капеллы, с которой он не раз выступал за рубежом. Последние годы своей жизни он посвятил созданию музыкального сопровождения для новой программы «Мэнго».

Петр Яганов — заслуженный артист Российской Федерации, лауреат сценической премии им А.В. Гиля и музыкальной премии им. Г.А. Аввакумова (посмертно), кавалер ордена Дружбы народов.

Накопленный в поездках по округу и северным регионам нашей страны фольклорный материал настойчиво требовал «знакомства» со слушателем, строки друзей-поэтов тоже просились стать песнями, наконец-то появилась своя студия с первоклассной аппаратурой. Уже были напечатаны его первые нотные сборники, мэнговцы выходили на сцену с танцами, поставленными на его музыку, жена Лиза, тоже артистка «Мэнго», защищала диплом в Хабаровском институте культуры, красавица-дочь выросла великолепной артисткой с сильным голосом, но…коварный весенний лед оборвал его жизнь, такую быструю, такую нужную всем его землякам. В последний путь Петю, Петра Антоновича Яганова, заслуженного артиста России, кавалера ордена Дружбы народов, лауреата премии имени Гиля провожали под звуки его любимой песни «Кенакетой».

И сегодня, когда на сцену Москвы или Пекина под музыку Петра Яганова выходят внуки тех, кто стоял у истоков корякского искусства, когда юные вокалисты школы искусств исполняют его песни, когда северный ветер напевает свою мелодию, проходя сквозь заросли кедрача возле маленькой Лесной, вновь и вновь рождается память о человеке, артисте, музыканте с горячим сердцем, о нашем Пете.

Татьяна Косыгина