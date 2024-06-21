Учим думать руками

17 июня стартовала приемная кампания на новый учебный год по программам среднего профессионального образования. В этот раз перед камчатскими абитуриентами открываются новые и самые широкие возможности. О них рассказали министр образования Камчатского края Александра Короткова и директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк.

На новый учебный год колледжам и техникумам края выделено 1 579 бюджетных мест по 50 профессиям и специальностям. Эти цифры не случайны, а возникли из опыта прежних лет. Каждый год в пределах полутора тысяч ребят выбирают учебу в СПО. На Камчатке работает 11 средних профессиональных образовательных организаций. В них сейчас обучается порядка 7,5 тысячи студентов.

Ориентир – на потребности региона

«Наши колледжи и техникумы предлагают широкий выбор специальностей, все специальности ориентированы на потребности региона. Мы готовимся к приему ребят, готовим мастерские, готовим программы, чтобы они соответствовали потребностям, были современными. Готовим педагогов, которые постоянно повышают свою квалификацию и всегда готовы с ребятами отработать самые сложные темы», – отметила Александра Короткова.

Сроки приемной кампании в этом году не отличаются от предыдущих. Июнь – это месяц старта приемной кампании, а завершится она 15 августа.

«Но если у вас что-то пошло не по плану, не расстраивайтесь, потому что при наличии бюджетных мест продлевается прием документов до 25 ноября. Если бюджетные места уже на исходе и возник конкурс, когда на одно бюджетное место претендуют два и более абитуриента, в этом случае никаких экзаменов не проводится, а подсчитывается средний балл аттестата.

Вместе с тем Министерством образования Камчатского края задумано, чтобы все желающие поступить в наши техникумы и колледжи смогли реализовать свое желание. И мы все для этого сделаем», – заверила Александра Короткова.

Министр пояснила, что бюджетные места ориентированы на актуальные потребности региона – какие специальности востребованы, в каких направлениям будет развиваться Камчатка. Их достаточно для поступления всех желающих. Но получившие лучшие баллы по ОГЭ смогут претендовать на места по наиболее востребованным профессиям. А такие есть, и конкурс в различные СПО разный. Но в любом случае всегда можно найти бюджетное место и обеспечить себя образованием.

Ушли от теории, перешли к практике

Выпускники 9-х, как и 11-х, классов все чаще выбирают среднее профессиональное образование. Каковы преимущества обучения в камчатских СПО?

«У нас возник такой девиз: мы учим думать руками. Система подготовки в техникумах и колледжах ушла от теории и пришла к практике, – сказала Лилиана Буряк. – Сейчас для того, чтобы обучаться в техникуме, необходимо выполнить всю практическую подготовку, которую мы закладываем в образовательную программу. И на выпуске, на финишной прямой, наш выпускник подтверждает наличие компетенции по профессии или специальности, которой он обучался. Называется этот экзамен теперь не ОГЭ, не ЕГЭ, не ВКР, не защита диплома. Это все ушло в прошлое в подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Сегодня наши ребята выполняют демонстрационный экзамен».

Например, экзаменующийся автомеханик является на площадку, которая подготовлена для проведения демонстрационного экзамена. Площадка – это огороженная площадь, на которой находятся необходимые учебные пособия, оборудование, инструментарий. До появления экзаменующегося эксперты (представители отрасли по ремонту и обслуживанию автомобилей) вносят дефекты в учебное пособие, которым является машина. «Портят» тормозную систему, систему работы двигателя, трансмиссии и т. д. Экзаменующемуся на площадке дается команда «старт», начинает тикать время, отведенное на экзамен. Студент должен диагностировать поломки, устранить их и сдать автомобиль в рабочем состоянии. Если он это делает за наименьшее количество времени с наибольшим качественным результатом, это означает, что он успешен.

Еще одно новшество этого года заключается в том, что баллы, которые экзаменующийся зарабатывает на демо-экзамене, в дипломе отражаются в QR-коде.

«Сегодня сами работодатели, которые являются экспертами при прохождении экзамена, уже могут выбрать себе работников. Это настоящая возможность получить и профессию, и трудоустройство», – подчеркнула директор политехнического техникума.

Сроки обучения сократились, но не для всех

Следующее новшество: произошло сокращение сроков подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Раньше учились 3 года, сокращение произошло до 1 года 10 месяцев. Кого обучают за такой период? Лилиана Буряк рассказала об этом на примере Камчатского политехнического техникума: «Например, сварщиков, машинистов по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинистов дорожных и строительных машин, машинистов крана и ряд других направлений. Замысел следующий. Для нас важно, чтобы студент, пройдя обучение после 9 классов, получил диплом. В дипломе есть понятие профессиональных модулей. Они таким образом выстроены, чтобы практическая подготовка была максимальной. Диплом специально направлен на быстрое включение в производственный процесс потенциального работодателя. Сегодня мы называем такое обучение «бесшовным». Потому что нет «шва» в переходе от обучения к работе. Как только студент получает диплом в руки, поворачивается в сторону работодателя, трудоустраивается и тут же приступает к выполнению трудовых задач. Работодатель очень заинтересован в такой подготовке. Ему не надо тратить время на переподготовку, переобучение к работе на оборудовании, которое стоит в производственном блоке предприятия и так далее».

Произошло сокращение сроков обучения и для специалистов среднего звена. Раньше было 4 года, теперь – 3 года. Исключением являются сложные специальности. Директор Камчатского политехнического техникума привела пример: «Сложная специальность – «подземная разработка месторождения полезных ископаемых». Подготовка по ней, кстати, в Камчатском крае впервые стартует в 2024 году, это прямой запрос работодателя. Мы учим специалиста горного дела 3 года 10 месяцев. И в основную образовательную программу сразу же включаем и три дополнительные программы профподготовки – «электрослесарь подземный», «машинист буровых установок», а также «слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей». Последняя квалификация позволяет человеку вне вахты, вне основной работы, быть востребованным и зарабатывать деньги. Таким образом, студент на выходе, спустя 3 года 10 месяцев, получит 4 документа об образовании – диплом специалиста по горному делу и три свидетельства о профессии».

Директор политехнического техникума уверена, что такой подход – в пользу человека. Такая подготовка дает возможность в короткие сроки стать мастером, бригадиром участка. А если выпускник стремится к дальнейшей карьере, то, уже имея возможность зарабатывать и растить детей на достойную зарплату, может и заочно обучаться в вузах.

«Профессионалитет» и целевое обучение: преимущества и возможности для студентов

Одновременно, 17 июня, на Камчатке стартовала приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет».

Напомним, в Камчатском крае в 2022 году в рамках проекта «Профессионалитет» создан образовательно-производственный центр – кластер по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности, включающий в себя 4 профессиональных образовательных организации, расположенных в разных населенных пунктах полуострова. Базовый техникум кластера – Камчатский политехнический техникум, а также Камчатский промышленный техникум, филиал Камчатского сельскохозяйственного техникума, филиал Камчатского индустриального техникума и индустриальный партнер – Быстринская горная компания. Период проведения приемной кампании – с 17 июня по 15 августа 2024 года. Прием ведется на базе 9 класса по профессиям и специальностям:

– «сварщик ручной и частично механизированной сварки, наплавки»,

– «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,

– «машинист крана»,

– «крановщик»,

– «машинист дорожных и строительных машин»,

– «техническое обслуживание и ремонт двигателей»,

– «системы и агрегаты автомобилей»,

– «подземная разработка месторождений и полезных ископаемых».

Прием по кластеру в 2024 году – 280 бюджетных мест, форма обучения очная. Для поступления потребуются аттестат и паспорт.

В чем особенности программы «Профессионалитет» в нынешнем году?

«Профессионалитет» – это про то, что работодатель вместе с образовательным учреждением готовит кадры под свой запрос. Индустриальные партнеры проекта – это предприятия, которые гарантированно трудоустраивают к себе студентов после выпуска. Чтобы заинтересовать студента, индустриальные партнеры готовы поддерживать его в период обучения. На сегодняшний день в Камчатском крае 54 студента заключили договоры целевого обучения», – говорит Лилиана Буряк.

Что дает этот договор студентам? Как пояснила директор политехнического техникума, он позволяет претендовать на стипендию до 15 тысяч рублей в месяц. Для этого придется хорошо учиться, успешно проходить практическую подготовку, быть социально активным, заниматься спортом. Индустриальный партнер техникума, Быстринская горная компания, с удовольствием рассматривает кандидатуры студентов, чтобы выбрать наиболее достойных и заключить с ними договор целевого обучения.

Помимо именной стипендии индустриальный партнер готов вкладывать свои усилия непосредственно в образовательный процесс.

«Такие предметы, как корпоративная культура и бережливое производство, у нас ведут представители предприятия. Мы рады, что у нас получается это сотрудничество, потому что ребята, будучи студентами, формируются как полноценные члены команды, в которой им предстоит работать», – считает Лилиана Буряк.

Уже сегодня действующим студентам в рамках федерального проекта «Профессионалитет» предлагается возможность проходить практическую подготовку на производственной базе предприятия. На период практики со студентами предприятием заключается срочный трудовой договор. Вся практика оплачивается. Выгода налицо: студент себя прокачивает как будущего профессионала, зарабатывая в период практики хорошие деньги. Индустриальный партнер также предлагает возможность получить профподготовку, которая не представлена в основной образовательной программе.

«Например, мы готовим сварщиков, – объясняет Лилиана Буряк. – Но работодатель посчитал, что ему нужен не просто сварщик, а сварщик, который обладает водительскими правами категории С, и оплачивает обучение сварщика и по этому направлению. Таким образом, наши студенты на момент выпуска и получения диплома одновременно получают свидетельство о профессии водителя большегрузной машины, что в сложных, суровых условиях, конечно же, является преимуществом».

Серьезные специальности для серьезных людей

Благодаря проекту «Профессионалитет», студент сегодня ориентирован не в целом на рынок труда, а на конкретного работодателя. Сейчас это не просто среднестатистический специалист, подготовленный вроде как для всех абсолютно компаний, а востребованный многопрофильный профессионал.

Очередное новшество этого года в проекте «Профессионалитет» заключается в том, что впервые Камчатский политехнический техникум открывает набор на по-настоящему горную специальность для серьезных молодых людей – «подземная разработка месторождения полезных ископаемых».

Со следующего года планируется включить еще одну специальность – «обогащение полезных ископаемых» – по прямому запросу индустриального партнера.

Кроме того, в сентябре 2024 года в техникуме торжественно откроют учебный полигон для самоходных машин, на котором будут учить первоклассных экскаваторщиков и бульдозеристов.

В 2025 году планируется завершить строительство новых мастерских для того, чтобы учить студентов не только управлять экскаватором и бульдозером, но и обслуживать гусеничную технику.

«Сейчас таких типовых зданий в Камчатском крае нет. Мы создаем прецедент и строим то, что позволит нам «зашивать» в подготовку машинистов, бульдозеристов, экскаваторщиков то, что требуется работодателям во всех сферах. Не только в горной промышленности, но и в дорожно-промышленной, в транспортной, строительной, в тех областях, где сейчас очень востребованы кадры», – отметила директор Камчатского политехнического техникума.

Не только в этом образовательном учреждении, но и в каждом техникуме и колледже на Камчатке есть такие же или подобные нововведения и очень много интересного.

«Во всех учебных заведениях, где идет прием абитуриентов, сегодня есть разные способы заявить о своем желании поступить. Все техникумы и колледжи, без исключения, готовы с вами общаться по телефонной связи. Ваша задача – просто уточнить номер телефона приемной комиссии того или иного учебного заведения. Это можно сделать через официальные сайты, которые есть у всех средних образовательных учреждений Камчатки. Поисковик вам выдаст официальный сайт, и там вы сможете воспользоваться услугой электронной подачи документов. Помимо этого никто не отменял возможности прийти и очно пообщаться с сотрудниками приемной комиссии. Они с радостью поделятся информацией по приему в учебное заведение», – отметила министр образования Камчатского края Александра Короткова.

А чтобы не томиться в очереди, эксперты советуют созвониться с приемной комиссией и записаться на беседу.

Сергей СЕМЕНОВ