Вулкан «напылил» в Петропавловске-Камчатком без последствий для здоровья горожан

Пыль от пепловой тучи от извержения Карымского, которая накануне появилась в воздухе, не угрожает населению, об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.



«Фактически, выпадение пепла не было зарегистрировано ни в Петропавловске, ни в Елизове, ни в Вилючинске. Мы живем на Камчатке, где подобного рода события могут происходить крайне часто, и жителям нужно соблюдать правила. Нужно иметь запас воды в бутылках, плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Правила известные, их необходимо соблюдать», — сообщил Сергей Лебедев.