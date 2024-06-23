Профилактика гиподинамии у водителей

Профессиональные заболевания профессиональных водителей теперь стали актуальны и для большинства автолюбителей. Все, кто садится за руль, а особенно жители городов, которым доводится много часов проводить в нескончаемых пробках, почувствовали, как это порой бывает тяжело для организма. Первая и главная проблема человека за рулем – это позвоночник. Особенно сильную нагрузку при вождении автомобиля испытывают шея и поясница. Самый минимум, что можно заработать при длительном пребывании за рулем – боль в спине из-за защемления нервов, в тяжелых случаях – это остеохондроз и прочие болезни позвоночника.

Чтобы снизить нагрузку на позвоночник врачи рекомендуют выбирать ортопедические кресла с поддержкой поясницы и соблюдать правильную посадку: необходимо опираться всей спиной о сиденье – таким способом давление на позвоночный столб распределяется более равномерно. Подголовник должен находиться на уровне шеи. Каждые 2-3 часа рекомендуется останавливаться, выходить из машины и делать легкую разминку или просто немного прогуляться

Минимизировать риски развития патологий можно и с помощью специальных упражнений, которые выполняются за рулем, стоя в пробке, во время остановок и стоянок.

Ознакомиться с комплексами упражнений для водителей можно в Телеграм-канале Камчатского Центра общественного здоровья: https://t.me/centr41