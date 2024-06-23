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  4. В поход на сопку Пионерская в окрестностях Эссо! Точно не заблудитесь!

В поход на сопку Пионерская в окрестностях Эссо! Точно не заблудитесь!

14:55
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В поход на сопку Пионерская в окрестностях Эссо! Точно не заблудитесь!

Волонтёры Быстринского природного парка промаркировали пешеходный туристический маршрут «Пионерская сопка» — легкодоступный и популярный среди гостей и жителей полуострова.

«"Пионерская сопка" — живописный маршрут, который ведёт к вершине горы, откуда открывается потрясающая панорама на село Эссо, долины рек Быстрая и Уксичан и красавец-вулкан Дыгерен-Оленгенде. Волонтёры также провели уборку территории вдоль маршрута», — рассказали в дирекции природного парка.

Этот маршрут не требует продвинутой физической подготовки - но подъем достаточно крутой, а на вершине почти всегда дует ветер. В хорошую погоду в юго-западном направлении можно увидеть вулкан Ичинская сопка (высота 3607 м).

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