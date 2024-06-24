За пьяное вождение житель Петропавловска отправится в колонию-поселение

В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес приговор 38-летнему жителю краевой столицы. Он признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ ("Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления") и отправится в колонию-поселение на два года. После этого срока горожанин ещё четыре года будет лишен права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Ранее мужчина дважды осужден за пьяные поездки на автомобиле, но наказание было не связано с лишением свободы. За аналогичное нарушение в третий раз автомобилист вину не признал. На судебном заседании он пояснил, что в машине находился в качестве пассажира на переднем сидении. По его словам, за рулём была его беременная девушка.

«Защитник на приговор принес апелляционную жалобу, в которой просил приговор отменить, уголовное дело возвратить прокурору в связи с неполнотой проведенного расследования. Апелляционная инстанция Камчатского краевого суда, проверив доводы жалобы, с учетом мнения прокурора, общественной опасности совершенного деяния, склонности осужденного к таким преступлениям и неоказания на него исправительного воздействия предыдущих наказаний, не нашла оснований для изменения судебного акта», - рассказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Она добавила, что приговор вступил в законную силу.