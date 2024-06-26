Экспедиционная работа является неотъемлемой частью научной деятельности студента — Ольга Ребковец (КамГУ)

Серия студенческих школ-экспедиций пройдёт в рамках реализации федеральной программы «Приоритет-2030». Их участники погрузятся в научно-исследовательскую деятельность в различных областях науки.



«Экспедиционная работа является неотъемлемой частью научной деятельности, особенно в таких сложных регионах как Камчатка. Для студентов экспедиции важны по двум причинам. Во-первых, это возможность получить практический опыт, который дополняет теоретические знания. Во-вторых, это уникальный опыт, который помогает развивать навыки самостоятельности, активность и стрессоустойчивость. Кроме того, участие в экспедициях позволяет студентам примерить на себя ту или иную исследовательскую область и понять, интересна ли им эта работа. Экспедиции дают студентам возможность познакомиться с различными аспектами науки и культуры. Они могут исследовать новые территории, изучать местную природу и историю, а также взаимодействовать с местными жителями. Это не только обогащает их знания, но и помогают им понять значимость своей работы. Такие мероприятия позволяют не только собирать ценные данные, но и вовлекать студентов и школьников в научные исследования и стимулировать интерес к изучению родного края», – рассказала и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.



Экспедиции также позволят осуществлять внутрироссийские академические обмены, научные стажировки, организовывать конференции, семинары и вовлекать студентов в интересную и насыщенную научную деятельность, привлекать к работе с научной молодежью ведущих российских и зарубежных ученых. Участие в экспедициях могут принять студенты со всей России. Участникам будут оплачены авиабилеты и проживание.



Для получения дополнительной информации и участия в конкурсах, посетите официальный сайт КамГУ им. Витуса Беринга.