Победителей Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу наградили на Камчатке

В Камчатском крае завершились Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по серфингу. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из трёх регионов Дальнего Востока - Приморского, Камчатского края и Сахалинской области. Спортивное мероприятие проходило в дисциплинах «короткая» и «длинная доска». Среди юниоров и взрослых райдеров состязания продолжались в течение четырёх дней на Халактырском пляже в рамках Сёрф-фестиваля «СНЕГВОЛНА».

Чемпионат проходил в непростых погодных условиях - довольно низкая температура воды и воздуха даже по камчатским меркам, постоянные выносы и туманы с океана. Несколько раз приходилось останавливать соревнования из-за отсутствия видимости и порывистого ветра. Тем не менее борьба между участниками была интересной, напряженной, и спортсмены сумели показать отличную подготовку и высокие результаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

В итоге Чемпионата места распределились следующим образом:

Мужчины, «короткая доска»

I место - Антон Морозов (Камчатский край)

II место - Илья Новиков (Камчатский край)

III место - Алексей Суворов (Приморский край)

IV место - Марсель Сунагатуллин (Камчатский край)

Мужчины, «длинная доска»

I место - Константин Ременников (Приморский край)

II место - Антон Морозов (Камчатский край)

III место - Илья Новиков (Камчатский край)

IV место - Вячеслав Эгле (Сахалинская область)

Женщины, «длинная доска»

I место - Эвелина Горанько (Камчатский край)

II место - Дарья Мавричева (Камчатский край)

III место - Анна Вяткина (Сахалинская область)

IV место - Людмила Орлова (Камчатский край)

В Первенстве среди юниоров места распределились следующим образом:

Юноши, «короткая доска»

I место - Мирон Морозов (Камчатский край)

II место - Илья Новиков (Камчатский край)

III место - Сергей Мавричев (Камчатский край)

IV место - Валерий Белов (Камчатский край)

Юноши, «длинная доска»

I место - Илья Новиков (Камчатский край)

II место - Сергей Мавричев (Камчатский край)

III место - Мирон Морозов (Камчатский край)

IV место - Марк Артюхин (Камчатский край)

Девушки, «короткая доска»

I место - Дарья Мавричева (Камчатский край)

II место - Дарья Карбан (Камчатский край)

III место - Диана Стародумова (Камчатский край)

«Организация и проведение сёрф-соревнований в целом - это сложный процесс, тем более на Камчатке. Условия диктует океан, фактический прогноз зачастую отличается от прогнозируемого, а непосредственно на пляже действует свой локальный микроклимат, который не в состоянии предсказать ни одна метеопрограмма. Такие нестабильные условия, конечно, создают определенные сложности в организации и требуют серьёзного опыта от организаторов. Поэтому для нас большая честь, что именно Камчатский край и наша региональная федерация выбраны для проведения первых в истории российского серфинга Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу. Это говорит о том, что наш регион и наша работа имеют определённый имидж и серьёзные перспективы по развитию данного вида спорта на Камчатке», - комментирует президент РОО «Федерация серфинга Камчатского края» Антон Морозов.