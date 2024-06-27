Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Победителей Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу наградили на Камчатке

Победителей Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу наградили на Камчатке

15:20
97
Победителей Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу наградили на Камчатке

В Камчатском крае завершились Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по серфингу. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из трёх регионов Дальнего Востока - Приморского, Камчатского края и Сахалинской области. Спортивное мероприятие проходило в дисциплинах «короткая» и «длинная доска». Среди юниоров и взрослых райдеров состязания продолжались в течение четырёх дней на Халактырском пляже в рамках Сёрф-фестиваля «СНЕГВОЛНА».

Чемпионат проходил в непростых погодных условиях - довольно низкая температура воды и воздуха даже по камчатским меркам, постоянные выносы и туманы с океана. Несколько раз приходилось останавливать соревнования из-за отсутствия видимости и порывистого ветра. Тем не менее борьба между участниками была интересной, напряженной, и спортсмены сумели показать отличную подготовку и высокие результаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
В итоге Чемпионата места распределились следующим образом:
Мужчины, «короткая доска»
I место - Антон Морозов (Камчатский край)
II место - Илья Новиков (Камчатский край)
III место - Алексей Суворов (Приморский край)
IV место - Марсель Сунагатуллин (Камчатский край)
Мужчины, «длинная доска»
I место - Константин Ременников (Приморский край)
II место - Антон Морозов (Камчатский край)
III место - Илья Новиков (Камчатский край)
IV место - Вячеслав Эгле (Сахалинская область)
Женщины, «длинная доска»
I место - Эвелина Горанько (Камчатский край)
II место - Дарья Мавричева (Камчатский край)
III место - Анна Вяткина (Сахалинская область)
IV место - Людмила Орлова (Камчатский край)
В Первенстве среди юниоров места распределились следующим образом:
Юноши, «короткая доска»
I место - Мирон Морозов (Камчатский край)
II место - Илья Новиков (Камчатский край)
III место - Сергей Мавричев (Камчатский край)
IV место - Валерий Белов (Камчатский край)
Юноши, «длинная доска»
I место - Илья Новиков (Камчатский край)
II место - Сергей Мавричев (Камчатский край)
III место - Мирон Морозов (Камчатский край)
IV место - Марк Артюхин (Камчатский край)
Девушки, «короткая доска»
I место - Дарья Мавричева (Камчатский край)
II место - Дарья Карбан (Камчатский край)
III место - Диана Стародумова (Камчатский край)
«Организация и проведение сёрф-соревнований в целом - это сложный процесс, тем более на Камчатке. Условия диктует океан, фактический прогноз зачастую отличается от прогнозируемого, а непосредственно на пляже действует свой локальный микроклимат, который не в состоянии предсказать ни одна метеопрограмма. Такие нестабильные условия, конечно, создают определенные сложности в организации и требуют серьёзного опыта от организаторов. Поэтому для нас большая честь, что именно Камчатский край и наша региональная федерация выбраны для проведения первых в истории российского серфинга Чемпионата и Первенства ДФО по сёрфингу. Это говорит о том, что наш регион и наша работа имеют определённый имидж и серьёзные перспективы по развитию данного вида спорта на Камчатке», - комментирует президент РОО «Федерация серфинга Камчатского края» Антон Морозов. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу прошли на Камчатке
Спортсмен с Камчатки в тройке победителей на первенстве мира по национальной борьбе корэш 
Первого мая стартовал прием заявок на конкурс «Земля Приключений». Три миллиона рублей получит победитель
Победитель конкурса «Земля приключений» рассказал, почему выбрал маршрут по Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.