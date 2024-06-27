Каша горняка, выставка техники и вахтовый посёлок — Камчатка впервые отметит День горной промышленности

Отраслевой праздник — День горной промышленности в регионе впервые отметят масштабно и широко. Организаторы фестиваля горняков займут всю площадь от стелы до подножия Никольской сопки. На празднике будет работать вахтовый посёлок с имитацией добычи золота, кулинарным мастер-классом и дегустацией «Каши горняка», выставками специализированной техники и образцов горных пород. Узнать подробнее о людях, внёсших значительные вклад в разведку и освоение месторождений полуострова, можно будет на «Аллее горняка». Также пройдут ярмарка вакансий, конкурс «Лучший машинист погрузчика» и концертная программа с выступлением приглашённых артистов.

«Празднование Дня горной промышленности Камчатского края — реальная возможность для работников, занятых разведкой и добычей полезных ископаемых — драгоценных и цветных металлов, термальных и пресных вод, угля, природных строительных материалов и так далее — совместно отмечать свои трудовые успехи и достижения. В горной промышленности и смежных отраслях трудятся тысячи камчатских жителей. Уверен, праздник станет ярким событием для региона», — отметил президент «Горнопромышленной ассоциации Камчатки» Иван Речкалов.

Фестиваль организуют Правительство Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» и группа компаний «Золото Камчатки» (входит в «Хайлэнд Голд»). Партнёры первого Фестиваля горной промышленности Камчатского края: АО «СиГМА», АО «Зарубежнефть», АО «Геотехнология», АО «Быстринская горная компания», АО «Камчатскстройматериалы», АО «Тепло Земли», «Горняк-Север», ООО «Дальстрой», ООО «Модерн Машинери Фар Ист», ООО «Устой-М».

«Горная промышленность — значимая отрасль экономики в регионе. Это и тепло в наших домах, и сами дома, в которых мы живём, потому что их строят из материалов, которые добывают предприятия отрасли. Горнопромышленники первыми приходят в самые отдалённые части нашей страны, а затем там появляется инфраструктура, дороги, растут посёлки. Лично для меня годы, связанные с полевой геологией, наверное, лучшие в жизни. Это костёр у горной реки, радость открытий, возможность посмотреть нашу необъятную страну. Прочувствовать романтику профессии и понять значение отрасли для России можно, например, посмотрев современный фильм «Территория», показ которого пройдёт на празднике», — сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Жителей и гостей краевой столицы приглашают в центр Петропавловска, к стеле «Город воинской славы», 20 июля в 15:00.