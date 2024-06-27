В столице Камчатки с 1 июля подорожают льготные проездные билеты

В Петропавловске-Камчатском изменится стоимость льготных проездных билетов. Соответствующие изменения внесены в Решение Городской Думы № 594-нд «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки». Цена льготного проездного билета для неработающих пенсионеров с 1 июля 2024 года составит 580 рублей. Проездной для школьников и студентов можно пополнить за 730 рублей. Подорожание связано с изменением с 1 июля стоимости за одну поездку в автобусе до 40 рублей.

«Ранее объединение перевозчиков – Камчатский транспортный союз – обратилось с заявлением о необходимости срочного поднятия платы за разовую поездку до 65-67 рублей, так как индексация не проводилась два с половиной года. Стоимость льготных проездных в краевой столице Камчатки не индексировалась уже 6 лет – с 2018 года. Между тем, за это время существенно изменилась экономическая ситуация, и затраты перевозчиков тоже увеличились. В ходе переговоров, проведённых с перевозчиками, удалось добиться минимально возможного повышения цены на проезд в общественном транспорте. В соответствии с этим соглашением также принято решение о пропорциональном изменении цен на льготные проездные билеты», - уточнил председатель Городской Думы Андрей Лиманов.

В пресс-службе администрации Петропавловска добавили, что в связи с изменением тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте с 1 июля и необходимостью внесения новых тарифов и настроек в систему пополнения транспортных карт, пополнение транспортных карт на июль будет производиться с 28 июня по 10 июля. Сделать это можно любым удобным способом: в кассах МАУ «РКЦ», в отделениях Почты России, Сбербанка, Профитбанка, Сбербанк-онлайн, терминалах самообслуживания.

«Стоимость социальной карты останется на прежнем уровне - 100 рублей», - пояснили в РКЦ.

Горячая линия по вопросу продажи льготных проездных билетов Расчётно-кассового центра Петропавловска-Камчатского: 8 (415-2) 25-23-32.