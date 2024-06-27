В путь на «Голубые озера» с ревизией отправился глава ЕМР Сергей Тюлькин

Прошёл по одному из популярных туристических маршрутов, расположенных на территории Елизовского района, признался в телеграм-канале Сергей Тюлькин.

«Посмотрел состояние лестниц, которые в своё время были сделаны силами волонтёров и туристов. Оценил, что можно сделать в перспективе по ремонту этих лестниц, чтобы не нанести вреда окружающей природе и почве», — поделился впечатлениями Сергей Тюлькин.

Известно, что земля природного парка «Голубые озёра» принадлежат Лесному фонду и это, со слов Тюлькина, создает «некоторые сложности».

«В ближайшее время встретимся с Агентством лесного хозяйства и Охраной камчатских лесов, чтобы принять решение, как действовать в части восстановления имеющейся инфраструктуры. В дальнейшем планируем выйти с предложением к краевому Министерству туризма, чтобы совместно с волонтёрами и туристами организовать акции по восстановлению мостиков и лестничных пролётов», — запланировал Тюлькин.