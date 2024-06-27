Лечение наркозависимости — медицинский ликбез

После детоксикации у больного начинается второй этап - работа с психологом, трудо- и арт- терапия, занятия спортом и многое другое. За это время наркоман должен найти корень проблем, найти пути их решения без наркотиков, понять, что его жизнь может быть лучше.



Задача психолога – не просто рассказать о том, как наркотики портят жизнь, больной это уже и так понял. Задача специалиста - помочь понять, для чего вообще жить чистым. Поставить новые жизненные цели специалист поможет только в том случае, если наркоман сам захочет излечиться.



Для того чтобы подобрать правильную программу лечения, нужно провести полное психологическое обследование, понять первопричины болезни, выработать особую тактику. Длительность лечения зависит от физиологии, психологического состояния, стажа приема наркотиков и других факторов.

При сильной мотивации лечение идет легче, а его сроки сокращаются. Кроме того, меняется самооценка. Работа психолога заключается в том, чтобы подготовить бывшего наркомана к социализации.



Третий этап – реабилитация. Восстановление разрушенных связей в семье, устройство на работу, начало жизни вне клиники. Все это будет крайне сложным, если в семье нет поддержки. Медики рекомендуют семье по возможности перебраться в другой город, где нет старых связей и тяжелых воспоминаний.