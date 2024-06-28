Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Городские депутаты продолжают вести личные приёмы граждан

Городские депутаты продолжают вести личные приёмы граждан

13:10
73
Городские депутаты продолжают вести личные приёмы граждан

В течение месяца депутаты «Единой России» проведут 8 приёмов на базе Штаба общественной поддержки Камчатского края (ул. Ленинская, 18).

В приёмные часы жители Петропавловска-Камчатского могут обратиться к депутатам по любым вопросам, решение которых входит в компетенцию Городской Думы. Подробный график организации приёма граждан доступен по ссылке https://duma.pkgo.ru/deyatelnost/zasedaniya-dumy/g... .

Также продолжаются регулярные приёмы председателя Городской Думы и его заместителей на ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна», кабинет №106). Встречи проводятся во второй и четвёртый вторник месяца с 16 до 18 часов.

На днях на приём к Андрею Лиманову обратились трое горожан. Решение вопросов заявителей взято на личный контроль председателем Городской Думы.

В следующем месяце приёмы назначены на 9 и 23 июля.
Напомним, записаться на приём можно по телефону 303-100 (доб. 2450 – приёмная Городской Думы ПКГО) или по электронной почте duma@pkgo.ru.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Граждан Камчатского края примет мобильная приемная в Елизовском районе
Переоборудование пирсовых зон ВМФ продолжается на Камчатке
Губернатор Камчатки взял под личный контроль ситуацию с лекарствами для льготников
Жительница Камчатки подчеркнула серьёзную поддержку граждан президентом России
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.