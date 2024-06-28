Основываясь на поведенческих особенностях, клинические психологи назвали ряд признаков, по которым можно заподозрить зависимость человека от наркотических веществ.

Как определить человека с наркотической зависимостью? — рассказывают наркологи

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