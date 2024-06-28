Как определить человека с наркотической зависимостью? — рассказывают наркологи

Основываясь на поведенческих особенностях, клинические психологи назвали ряд признаков, по которым можно заподозрить зависимость человека от наркотических веществ.
- Безразличие ко всему, что происходит рядом;
- Длительные отсутствия дома, прогулы занятий;
- Трудности в сосредоточении, ухудшение памяти;
- Неадекватная реакция на критику;
- Частые и неожиданные перепады настроения;
- Необычные просьбы о деньгах;
- Пропажи из дома ценностей, одежды и других вещей;
- Частые непонятные телефонные звонки.
Также наркомана можно определить на начальной стадии зависимости. Об этом могут свидетельствовать следующие физиологические признаки: бледность кожи, сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза, замедленная, несвязная речь, потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи, хронический кашель, плохая координация движений, коричневый налет на языке, отечность.