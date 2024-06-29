Есть ли альтернатива наркотикам? Да! — отвечают врачи

Каждый наркотик по-разному действует на организм: один полностью расслабляет, другой, наоборот, бодрит и дает небывалое количество сил, третий - «разукрашивает» мир. Именно ради этих ощущений наркотики и пробуют. А что, если можно получить тот же кайф, те же эмоции и ощущения, не употребляя наркотик?



«Мир устроен так, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, или же сами подменяют некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. Т. е. наркоман просто обманывает свой организм. Но зачем, если организм и сам готов выделять гормоны радости? И от чего в организме выделяются эти гормоны? От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хобби, хорошей музыки, близости с любимым человеком человек получает ту дозу гормонов, которая необходима организму, чтобы чувствовать себя счастливым», —- рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.



Кроме того, по словам врачей, гормоны радости вырабатываются в ответ на стресс.



«Как можно искусственно создать стресс организму? Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. Начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже самостоятельно и получать столько адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове даже мысли о наркотике не возникнет», — отметили в Центре.



