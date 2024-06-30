Как уберечь ребенка от употребления наркотиков — рекомендации врачей

Для родителей важно знать тему наркомании, виды психотропных веществ, их влияние на поведение и организм человека.

Нужно научить детей открыто говорить с родителями, делиться своими переживаниями, успехами и достижениями, дать им свободу в поиске того, что им действительно нравится. Возможно, любимое увлечение или хобби в последующем станет его профессией.

Внимательно изучайте круг общения ребенка. Разрешайте его друзьям проводить время в вашем доме. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов и настроений.

Подпишитесь на страничку сына или дочери в соцсетях. Следите за его новостной лентой, изучайте личную информацию в профиле, сферу его интересов и увлечений, определите ближайший круг друзей. Не навязывайтесь, не комментируйте посты – просто наблюдайте со стороны.

Следите за собой! Если вы обладаете вредными привычками, курите или нецензурно выражаетесь, покажите на собственном примере, как вы от них избавляетесь. Тем самым вы укрепите свой авторитет и уважение в глазах ребенка, докажете, что достигли поставленной цели, хоть это и было тяжело. Дети, которые растут в семьях, где не боятся говорить о серьезных проблемах и их последствиях и доверяют друг другу, редко попадают в зону риска.

Но если уже случилась беда, и ребенок пристрастился к алкоголю или наркотикам, не опускайте руки - обратитесь к профессионалам. Телефон горячей линии камчатского наркологического диспансера 44-44-24 круглосуточно.