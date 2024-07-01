Камчатский край - это не только уникальная природа, но и очень интересная история — РосКвиз играли в Петропавловске

Игра в которой приняло участие 4 команды, состоялось накануне празднования Дня Камчатского края. Организатором , как и ранее, стал депутат Заксобрания Владимир Агеев. Четыре команды, среди которых были как представители старшего поколения, так и молодежь, отвечали на интересные и познавательные вопросы, касающиеся географического положения, административного и политического устройства, истории и природы Камчатского края. Один раунд игры был посвящен краевой столице, как городу воинской славы, а заключительный - рыбной отрасли, которая является основополагающей для региона.

«Камчатский край - это не только уникальная природа, но и очень интересная история. Различные кругосветные экспедиции проходили через наш полуостров. Несколько раз Камчатка играла ключевую роль в истории России. И, конечно, вспомнили о знаменательных славных победах, юбилеи которых будем отмечать в этом году. Это 170-летие обороны Петропавловского порта от англо-французской эскадры и 120-летие народного ополчения в русско-японской войне. И очень хорошо, что в этой игре принимают участие разные поколения: важно передать молодежи гордость за нашу историю, любовь и преданность к Камчатскому краю", — сказал Владимир Агеев.

В итоге упорной борьбы четвертое место досталось команде КРОМО "Гордость" - "Вулканологи", третье место заняла команда "Северяне", второе место - "Радужные скандинавушки", а победителем с разницей всего в один балл стала ещё одна команда старшего поколения "Скандинавушки Камчатки".

Все игроки по традиции получили дипломы участников, новые экземпляры Конституции России от избирательной комиссии Камчатского края, а командам вручили книги от Законодательного Собрания и сладкие призы от партии "Единая Россия".

Следующий РосКвиз будет посвящен Дню Государственного флага России, сообщили организаторы.