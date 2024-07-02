Победителей соревнований по настольному теннису и волейболу наградили в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском подвели итоги соревнований по настольному теннису и волейболу. Спортсмены состязались в спортивном парке «Спартак» в рамках празднования Дня образования Камчатского края и Дня молодёжи. Победителей определили в нескольких возрастных категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет, а также мужчины и женщины без возрастных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Камчатки.

В личном первенстве среди мальчиков до 12 лет первое место занял Табакар Денис, второе – Подклетнев Матвей, третье – Дубовой Александр.

Среди девочек до 12 лет лучшей стала Михайлова Надежда, второй — Декина Софья, третьей – Артёмова Марина.

В личном первенстве среди юношей до 18 лет первое место занял Дубовой Даниил, второе — Лукомец Илья, третье — Турецкий Андрей.

Среди девушек до 18 лет победила Шапикова Милана, второй стала – Михайлова Надежда, третьей – Пак Виолетта.

В женском зачёте первое место завоевала Титус Нина, второе место – Омурбекова Нурайым, третье место – Пак Виолетта.

В общем зачёте первое место у Богданова Владислава, второе место заняла Омурбекова Нурайым и третье место у Баранова Александра.

Блиц-турнир по волейболу собрал девять команд: «Второе дыхание», «Океан», «Биримдик», «Мишки», «Камчатка», «Комета», «Астероид», «Вилючинск», «СМП».

Места распределились следующим образом:

1 место - «Океан»,

2 место - «Биримдик»,

3 место - «Второе дыхание»,

4 место – «Мишки».

Всех победителей и призёров соревнований наградили кубками, медалями и грамотами.

Состязания проводились в рамках проекта «Настольный теннис доступен каждому», который реализуется при поддержке Министерства развития гражданского общества и молодёжи Камчатского края и администрации Петропавловска-Камчатского.