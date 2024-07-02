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Четыре медали завоевал в Международных играх «Дети Азии» камчатский пловец Богдан Торопкин

21:59
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Четыре медали завоевал в Международных играх «Дети Азии» камчатский пловец Богдан Торопкин

Первого июля в Якутске завершилась программа соревнований по плаванию на VIII международных спортивных игры «Дети Азии, сообщили интерне-газете «Камчатский край» в краевом министерстве спорта.

В состав команды ДФО в плавании отобрался наш земляк Богдан Торопкин - воспитанник структурного подразделения «Спортивная школа». Тренируется спортсмен под руководством тренеров Павла Ковалева иАртура Зограбяна.

«Спортсмен представлял Камчатский край и Дальневосточный федеральный округ в соревнованиях по плаванию на дистанциях: 1500, 400 и 200 метров вольным стилем, где завоевал 3 бронзовые медали.
В последний день соревнований Богдан участвовал в составе команды ДФО в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем, где команда ДФО завоевала серебряную медаль, уступив команде Сибирского федерального округа, 3 место заняла команда Казахстана», — рассказали министерстве.

Глава государства Владимир Путин ранее назвал эти состязания «одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта».

Первые Игры «Дети Азии» состоялись в Якутске в 1996 году и проводятся каждые четыре года.

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