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Пауэрлифтеры с Камчатки завоевали медали всех достоинств на Первенстве России

15:52
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Пауэрлифтеры с Камчатки завоевали медали всех достоинств на Первенстве России

Камчатские пауэрлифтеры завоевали медали всех достоинств на Первенстве России. Соревнования проходили в Москве с 25 июня по 2 июля. Воспитанники камчатской школы олимпийского резерва по плаванию (отделение пауэрлифтинга) достойно представили Камчатский край в дисциплине «троеборье классическое» среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В результате соревнований Максим Враницин стал победителем в весовой категории 74 килограмма среди юниоров 19-23 года.
Милена Григорян заняла второе место в весовой категории 57 килограммов среди девушек 14-18 лет.
Александр Гижко занял третье место в весовой категории 83 килограмма среди юниоров 19-23 года.
Все спортсмены выполнили необходимые нормы для присвоения почётного звания «Мастер спорта России».
Тренерами участников являются Денис Ляпин и Константин Чекасин.

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