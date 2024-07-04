Новый инвентарь закупили для спортсменов камчатской СШОР «Эдельвейс»

На Камчатке закуплен новый инвентарь закуплен для спортсменов краевой государственной спортивной школы олимпийского резерва «Эдельвейс». Это сделано в целях приведения спортшколы в нормативное состояние и для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.

«В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в СШОР «Эдельвейс» ежегодно проводятся закупки профессионального инвентаря и оборудования, необходимого для подготовки спортсменов различного уровня. Применение новейших методик в сфере обучения горнолыжной технике невозможно без использования соответствующего инновационного инвентаря и качественного обеспечения безопасности тренировочного процесса. Участие в нацпроекте положительно сказывается на успешном усвоении программ спортивной подготовки обучающимися. Благодаря государственной поддержке ежегодно около десяти спортсменов школы входят в составы спортивных сборных команд России по горнолыжному спорту», – сообщил директор КГАУДО СШОР «Эдельвейс» Игорь Будько.

В спортивной школе олимпийского резерва подготовку осуществляют 808 спортсменов-горнолыжников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Там добавили, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» общий размер поддержки учреждению за весь период составил более 20 миллионов рублей. Это позволило обеспечить полноценную спортивную подготовку спортсменов в соответствии с федеральными стандартами, повысить спортивное мастерство и завоевать медали разного уровня на международных и всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту. С учётом достигнутых результатов спортивная школа подтвердила статус «Олимпийский», который присваивается на олимпийский цикл министерством спорта Российской Федерации.

Напомним, что с 2019 года Камчатский край участвует в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За пять лет государственная поддержка предоставлена восьми спортивным школам олимпийского резерва на общую сумму 87 миллионов рублей для приобретения спортивного оборудования и инвентаря, приведения организаций в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Фото: Артём Безотечество