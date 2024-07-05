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  4. Охотоведы ведут поиск бурого медведя в столице Камчатки

Охотоведы ведут поиск бурого медведя в столице Камчатки

15:37
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Охотоведы ведут поиск бурого медведя в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 5 июля, в 10:20 в ЕДДС поступила информация об обнаружении бурого медведя на улицах Батарейной и Владивостокской. Эта информация распространилась в социальных сетях.

«Незамедлительно на место были направлены инспекторы службы государственного охотничьего надзора, а также специалисты группы оперативного реагирования Петропавловск-Камчатского. После того, как медведь будет обнаружен, в зависимости от степени общественной опасности и оперативной обстановки,
будут выбраны меры реагирования», – сообщила референт отдела государственного охотничьего надзора министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Оксана Простомолотова.
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что при появлении медведей в населённом пункте необходимо срочно оповестить ЕДДС по телефону: 303-111. Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112.

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