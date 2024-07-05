Новый многоквартирный дом в поселке Пионерский сдадут в следующем году

На Камчатке в поселке Пионерский продолжается возведение нового девятиэтажного дома 138 квартир, сообщили информагентству «Камчатка» в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель строительной компании Николай Воронов рассказал, что уже заложили первые кубы бетона, а позже начнется возведение стен.

«Все работы ведут параллельно. В этом году мы делаем все дороги и площадки под благоустройство из бетона, а на следующий год мы сделаем сверху мощение – асфальт или брусчатку. Продажи квартир планируем открыть уже в конце июля, сдать объект досрочно в 2025 году, для этого у нас заранее заготовлены все материалы, а на площадке находится двойное количество рабочих сил – и людей, и техники», – добавил Воронов.

Общая площадь здания более 14 тыс. кв. м.

Врио министра строительства и жилищной политики края Артем Фирстов отметил, что в крае с каждым годом прирастает объем нового жилья.

«В прошлом году было введено 82 тыс. кв. м жилья, что на 21% больше в отношении 2022 года. В этом году мы видим активность застройщиков, многие из которых продолжают развивать территории, которые ранее они уже начали обустраивать. Одним из ярких примеров работы местных подрядчиков стал и поселок Пионерский, где возводится уже второй многоквартирный дом с возможностью использовать ресурсы государственных программ, например Дальневосточную и Арктическую, сельскую ипотеки. Для нас, для правительства и министерства строительства края работа по стимулированию застройщиков – важнейшая часть работы», – сказано в его сообщении.

За качеством и ходом строительством дома в поселке Пионерский ведется постоянный всесторонний контроль.

«Вся продукция проходит сертификацию в нашем научно исследовательском институте строительных материалов. Это и бетон, это и утеплитель, и так далее. Зачастую мы проверяем качество и безопасность всех конструкций и материалов. Мы постоянно выезжаем и на протяжении недели проверяем производство, определяем все физические, физико-механические свойства материала, соблюдение всех норм и требований по изготовлению тех материалов, которые используются в данном случае при строительстве зданий и сооружений. Нареканий на объекте нет, подрядчик крайне внимательно относится ко всем процессам, руководство лично следит за качеством хода работ», – отметил генеральный директор «СибНИИстрой» Василий Белан.

1 июля в рамках торжественной церемонии, посвященной Дню Камчатского края, губернатор региона Владимир Солодов вручил государственные награды жителям края, в мероприятии приняли участие также председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова, представители общественных организаций, работники самых разных сфер деятельности. Руководитель региональной строительной компании «Русский Двор» Николай Воронов получил почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».