В двух городах на Камчатке зафиксировали рост заболеваемости иерсиниозом

В Камчатском крае отмечается рост заболеваемости иерсиниозами. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. По данным на 6 июля 2024 года, в Петропавловске-Камчатском и городе Елизово зарегистрировано 50 домашних очагов с количеством пострадавших 51 человек. Групповой заболеваемости нет.

«Управлением проводится эпидемиологическое расследование. Вероятным фактором передачи инфекции являются продукты питания (фрукты, овощи), предположительно контаминированные возбудителем, не подвергавшиеся перед употреблением в пищу термической обработке. Ситуация находится на контроле Управления», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Там напомнили о соблюдении правил обработки овощей и фруктов.

«Овощи подлежат качественной зачистке. Не храните очищенные овощи в холодильнике. Овощи и фрукты, непосредственно употребляемые в пищу без термической обработки, необходимо тщательно мыть под проточной водой и в дальнейшем ополоснуть кипятком. Зелень предварительно замачивайте в 3 % растворе уксусной кислоты или в 10 % растворе поваренной соли. При наличии симптомов кишечной инфекции обращайтесь за медицинской помощью!», - дополнили в управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.