Женщина на Камчатке получила два года за избиение школьницы

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновной 44-летнюю местную жительницу в умышленном причинении вреда здоровью, стало известно информагентству «Камчатка» в прокуратуре края.

«В октябре прошлого года 17-летняя девушка подошла к подсудимой и пожаловалась на поведение ее малолетнего сына, который накануне бросал в нее и ее подругу камни», – добавили в ведомстве.

Разозлившись на замечание, женщина достала из машины предмет похожий на биту, и, размахивая им, ударила подростка по руке, а после распылила пострадавшей в лицо газ из перцового баллончика. У девушки диагностировали вколоченный перелом первой пястной кости.

Свою вину фигурантка не признала, пояснила, что подняла с земли палку и защищалась от подростка.

По результатам рассмотрения уголовного дела осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.