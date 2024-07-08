Глава Камчатки высказался по поводу обрушения фасада здания в Вилючинске

Информагентству «Камчатка» стало известно, что губернатор края Владимир Солодов в ходе утреннего оперативного совещания назвал обрушение фасада почты в Вилючинске абсолютно безобразным случаем, ведь на ремонт здания были выделены федеральные средства.

Губернатор обратился к главе администрации города подводников Игорю Головчаку:

«Объект, который мало того, что много лет ждали люди и терпели разные неудобства, был отремонтирован федеральными средствами Почты России. В итоге оказался в таком состоянии, что обрушение стены чуть ли не привело к человеческим жертвам. Я попрошу здесь, во-первых, срочно скоординироваться. При необходимости попрошу подключиться Минцифру и Минимущество и одновременно с этим я попрошу провести проверку, чтобы понять, кто должен был в этот момент отвечать за превентивные меры, связанные с безопасностью жителей района».

Глава региона посещал Вилючинск в марте этого года. Еще в тот момент Владимир Солодов отметил долгую реализацию проекта по капитальному ремонту здания – объект находится в частной собственности трех юридических лиц, включая «Почту России».

«Безопасность имущества – это полномочия самих собственников. В первую очередь, я говорю про безопасность жителей - кто-то должен нести ответственность, когда среди белого дня половина здания обрушается на тротуар. И это недопустимая ситуация», — сказал глава региона.

Обрушение произошло утром 6 июля. Пострадавших нет.