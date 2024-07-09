Камчатский Минздрав: «Жизни и здоровью пациентов с иерсиниозом ничего не угрожает»

Заместитель министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников прокомментировал ситуацию по заболеваемости иерсиниозом на Камчатке. Он сказал, что жизни и здоровью пострадавшим ничего не угрожает. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», сотрудники управления Роспотребнадзора региона ведут эпидемиологическое расследование.

«Да, действительно, в последние дни недели у нас отмечается подъём заболеваемости иерсиниозом. 26 июня был впервые в этом году установлен такой диагноз. На сегодня у нас зафиксирован 51 случай лабораторно подтверждённого иерсиниоза у пациентов. В основном, это болеют дети от 7 до 14 лет. В настоящее время в детской инфекционной больнице находятся на стационарном лечении 13 пациентов. Остальные пациенты либо уже получили лечение и выздоровели, либо находятся на амбулаторном лечении. Заболевание чаще всего вызвано употреблением в пищу плохо обработанных овощей и фруктов», — рассказал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, управление Роспотребнадзора в Камчатском крае проводит работу по выявлению источников заболевания. Министерство здравоохранения региона готова к оказанию помощи пациентам. Все необходимые лекарственные препараты имеются. Состояний, угрожающих жизни и здоровью не выявлено. Об этом сообщили в правительстве Камчатки.

«Иерсиниоз выявляется каждый год. В прошлом году также были пациенты с данным заболеванием. По оценкам Роспотребнадзора, ситуацию в этом году “вспышкой” назвать нельзя. Это расценивается как наличие заболевания в домашних очагах», — добавил заместитель министра здравоохранения Камчатского края. Он добавил, чтобы предотвратить заражение инфекционным заболеванием нужно соблюдать простые профилактические меры: мыть руки перед едой и все продукты подвергать термической обработке.

По данным Роспотребнадзора на 8 июля 2024 года, в Петропавловске-Камчатском и городе Елизово зарегистрированы 50 домашних очагов с количеством пострадавших 55 человек. Групповой заболеваемости нет.

Напомним, иерсиниоз - острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением желудочно‑кишечного тракта со склонностью к поражению различных органов и систем.