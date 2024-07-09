Директора паспортно-визового сервиса на Камчатке обвиняют в превышении полномочий

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий директором паспортно-визового сервиса МВД России, стало известно информационному агентству «Камчатка».

«Женщина работала директором филиала федерального государственного унитарного предприятия. С января она организовала платное оформление иностранным гражданам уведомлений о заключении или прекращении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, которые обратились за продлением патента и которыми указанная обязанность реализовывалась ранее, незаконно получив оплату за данные услуги», – добавили в ведомстве.

Также с апреля 2021 года по июнь 2024 года обвиняемая организовала приём экзаменов у иностранных граждан, которые не владеют базовыми знаниями русского языка, истории России и основ законодательства России. Позже незаконно оформила им выдачу соответствующих сертификатов, чем способствовала получению ими разрешений на работу и патентов, их незаконному пребыванию на территории Камчатского края.

Женщине по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.



