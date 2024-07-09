Закон об исполнении бюджета Камчатского края в 2023 году принят

Камчатский парламент принял закон об исполнении регионального бюджета за 2023 год на 34-й сессии, которая состоялась 9 июля под председательством Ирины Унтиловой. Предварительно закон прошел процедуру публичных слушаний.

Доходы Камчатского края в 2023 году составили 114,2 млрд рублей, расходы – 118,3 млрд рублей, дефицит – 4,1 млрд рублей.

«Важно, что в 2023 году выросли собственные налоговые поступления и были сохранены все социальные гарантии и условия, которые определяют качество жизни в крае», – сказала Ирина Унтилова.

Собственные налоговые доходы Камчатского края в 2023 году увеличились на 35% и составили 38,5 млрд рублей. Наибольший объем налоговых поступлений в размере 6,1 млрд рублей обеспечили предприятия рыбохозяйственного комплекса. Положительная динамика отмечена по налогу на добычу полезных ископаемых (рост на 100%, в объеме 275,5 млн рублей), по налогу на прибыль организаций (на 31,9 %, в объем е 1,2 млрд рублей), по налогу на доходы физических лиц (на 11,8 %, в объеме 1,9 млрд рублей).

Расходы краевого бюджета в 2023 году были направлены, в том числе, на реализацию мероприятий по разделам:

– «Национальная экономика» – 31,4 млрд рублей;

– раздел «Образование» – 19,6 млрд рублей;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 18,5 млрд рублей;

– «Социальная политика» – 17,2 млрд рублей;

– «Здравоохранение» – 9,7 млрд рублей.

Финансирование краевых инвестиционных мероприятий составило 13,7 млрд рублей. Кроме того, депутаты внесли изменения в бюджет Камчатского края на текущий год.

Доходы региона увеличены на 1 млрд 196,2 млн рублей и составили 125 млрд 323,7 млн рублей. Расходы увеличены на 1 млрд 581,2 млн рублей и составили 131 млрд 825,8 млн рублей. Дефицит краевого бюджета составил 6 млрд 502, 8 млн рублей.

«Средства дополнительно поступили из федеральной казны, часть из них носит целевой характер. Для нас было очень важно, что все расходы сбалансированы и обеспечена поддержка топливно-энергетическому комплексу», – прокомментировала Ирина Унтилова.

Она отметила, что оба закона были приняты единогласно.