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Вахтовка сегодня доставляет жителей Петропавловска до микрорайона Радыгино

13:03
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Вахтовка сегодня доставляет жителей Петропавловска до микрорайона Радыгино

На Камчатке обильные осадки стали причиной размытия участка дороги по направлению в микрорайон Радыгино. Перевозку горожан туда сегодня осуществляет вахтовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

Пассажиры на автобусе, который следует по маршруту № 27, доезжают до развилки на Радыгино и пересаживаются в вахтовку. Она сегодня следует расписанию маршрута № 27, - дополнили в управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», дорога из Петропавловска-Камчатского в Налычево закрыта с 8 утра 10 июля до 9 утра 11 июля 2024 года.
Напомним, что в случае необходимости или чрезвычайной ситуации, следует обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города: 303-111 (круглосуточно).

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