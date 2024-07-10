Вахтовка сегодня доставляет жителей Петропавловска до микрорайона Радыгино

На Камчатке обильные осадки стали причиной размытия участка дороги по направлению в микрорайон Радыгино. Перевозку горожан туда сегодня осуществляет вахтовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

Пассажиры на автобусе, который следует по маршруту № 27, доезжают до развилки на Радыгино и пересаживаются в вахтовку. Она сегодня следует расписанию маршрута № 27, - дополнили в управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , дорога из Петропавловска-Камчатского в Налычево закрыта с 8 утра 10 июля до 9 утра 11 июля 2024 года.

Напомним, что в случае необходимости или чрезвычайной ситуации, следует обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города: 303-111 (круглосуточно).