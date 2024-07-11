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  4. Ирина Яровая поздравила камчатских горняков с профессиональным праздником

Ирина Яровая поздравила камчатских горняков с профессиональным праздником

09:30
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Ирина Яровая поздравила камчатских горняков с профессиональным праздником

На Камчатке сегодня, 11 июля, отмечают День горной промышленности. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая обратилась к сотрудникам и ветеранам горной отрасли Камчатского края.

«От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона, которое, вместе с тем, предполагает внедрение самых современных технологий природосбережения.

Сегодня горная отрасль Камчатки активно развивается, наполняется новыми кадрами. Особая благодарность ветеранам отрасли, ваш опыт и знания позволяют находить самые ценные алмазы - молодые кадры для Камчатки!

От всего сердца желаю всем Вам, и молодым специалистам, и опытным горнякам крепкого здоровья, радости открытий и профессиональных успехов на благо Камчатки и нашей любимой России!».

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