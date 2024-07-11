Выездные бригады в отдаленных районах Камчатки

Выездные бригады продолжают работать в отдалённых районах Камчатки. В самом начале лета побывали они на территории Тигильского муниципального округа и Соболевского муниципального района. Об итогах этой работы мы беседуем с руководителем бригады – начальником отдела по обеспечению особого статуса Корякского округа Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Юрием СЕЛЯНИНЫМ.

- Юрий Александрович, командировка получилась длительной. Сколько населённых пунктов удалось посетить за это время?

- Поездка заняла почти месяц, но это не является чем-то из ряда вон выходящим. За многие годы, на протяжении которых реализуется проект Правительства Камчатского края по расширению доступа населения к государственным услугам методом «выездных бригад», сложился устойчивый график их работы. Посещение муниципальных образований из года в год происходит в одни и те же сроки, а длительность зависит от числа жителей в каждом населённом пункте. За указанное время наша команда побывала в 11-ти сёлах и посёлках.

- В каких именно?

- В Тигильском муниципальном округе это сёла Лесная, Воямполка, Седанка, Тигиль, Хайрюзово, Усть-Хайрюзово и Ковран, а в Соболевском муниципальном районе – сёла Соболево, Устьевое, посёлки Ичинский и Крутогоровский. Посещения занимали от двух до пяти дней.

- Наша газета регулярно публикует информацию о работе «выездных бригад». Но давайте напомним читателям, в чём заключается её суть, что значит «расширение доступа населения к государственным услугам»...

- Жителям отдельных населённых пунктов очень сложно добраться до районного и уж тем более до краевого центра, чтобы пройти, например, квалифицированное медицинское обследование, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством или на владение охотничьим оружием. Эффективно решать эту проблему позволяют наши «выездные бригады», осуществляющие деятельность с 2008 года. Они оказывают необходимые услуги непосредственно на местах, и такие услуги могут получить практически все жители.

Скажем, нынешний состав бригады был сформирован, с учётом потребностей местных жителей, из специалистов учреждений здравоохранения, краевого информационно-технологического центра. Во взаимодействии с органами власти люди были заранее проинформированы о предстоящем приезде. Надо отдать должное представителям местных властей: они с большой ответственностью отнеслись к организации работы и быта наших специалистов. Всё это и позволило достичь хорошего результата.

- Можете назвать конкретные цифры, Юрий Александрович?

- Да, конечно. За время выезда медицинские работники провели около 8000 осмотров, в том числе детей и подростков – свыше 1500. Выявлено порядка 1000 патологий. Для дополнительного обследования и оказания неотложной помощи в условиях стационара в медучреждения экстренно вывезено 10 человек. Специалистами других профилей было оказано более 400 услуг. Всего же их на счету «выездной бригады» 12 с половиной тысяч приёмов и услуг.

- Интересно, состав бригад постоянный или время от времени в зависимости от тех или иных обстоятельств он меняется?

- Есть специалисты, имеющие, скажем так, большой стаж работы в «выездных бригадах», а есть и новые. Но все без исключения относятся к работе на выезде с большой ответственностью, так как считают её очень нужной и важной для жителей отдалённых камчатских селений. В такие периоды у них нет выходных и праздников. Даже в День медицинского работника все проводили приём населения. Жители населенных пунктов с большой благодарностью отзываются обо всех участниках «выездных бригад». Среди них наиболее часто называют Жанну Ивановну Иванову (Корякская окружная больница), Сергея Дмитриевича Голобокова (Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1), Юрия Ивановича Лобова (Мильковская районная больница), Андрея Григорьевича Литвиненко (Тигильская районная больница).

- Какие впечатления оставила у вас эта командировка? Какой показалась вам жизнь в отдалённых сёлах?

- Хотелось бы отметить, что, несмотря на удалённость от административных и культурных центров и связанные с этим трудности, жители даже самых маленьких сёл сохраняют оптимистичный настрой и стремятся обеспечить высокий уровень благосостояния. Местные органы власти всячески способствуют этому. В населённых пунктах реализуется проект «Решаем вместе», в рамках которого проходит благоустройство, повышается уровень комфортности проживания. В селе Устьевое, например, заасфальтировали дорогу, а в селе Лесная завершаются работы по обеспечению населения питьевой водой, и люди сразу ощутили перемены. Я ещё раз убедился в том, что Камчатка – это особый край, в котором хочется жить и работать.

- Юрий Александрович, спасибо за интересную беседу!

Беседовал Александр ТОЛКАЧЁВ

Фото из личного архива Юрия Селянина