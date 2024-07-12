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Два предаварийных моста отремонтируют в этом году в Камчатском крае

10:14
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Два предаварийных моста отремонтируют в этом году в Камчатском крае

В Камчатском крае в этом году отремонтируют мостовые сооружения через реки Ольховую и Поперечную на трассе из Петропавловска-Камчатского в Мильково. Ремонт выполняют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас шесть мостов находятся в предаварийном состоянии, поэтому по ним были введены ограничения. Речь идёт о сужении до одной полосы. Это сделано для того, чтобы одновременно с автомобилем не смог заехать тяжелый грузовой транспорт. Хочу порадовать всех жителей, кто пользуется этой автотрассой, мы уже заключили один контракт на два моста. Это мосты через реки Ольховую и Поперечную. Они будут отремонтированы в этом году. Сейчас проводится конкурсная процедура на ремонт третьего моста с ограничением на передвижение — это мост через реку Тополовую», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов в ходе прямого эфира «Разъясняем. Камчатка».
Протяжённость каждого мостового перехода — 18 метров. После завершения ремонтных работ на мостовых переходах будет организовано двустороннее движение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Там добавили, что в рамках работ будет выполнен ремонт подходов, ригелей и балок пролетных строений мостовых переходов, устройство новых опорных частей, антисейсмических устройств, окраска опор и пролетных строений, устройство конструкции дорожной одежды на мостах с применением новых гидроизоляционных материалов, новых деформационных швов. Также будет произведена замена систем водоотведения на мостовых сооружениях, грунта тела конусов с устройством новых укреплений, ограждений проезжей части мостов и восстановление сооружений химической и других видов очистки сточных вод.

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