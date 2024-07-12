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  4. Жителей Камчатки призвали переустановить приложение Go2Bus

Жителей Камчатки призвали переустановить приложение Go2Bus

14:45
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Жителей Камчатки призвали переустановить приложение Go2Bus

Жителей Камчатки просят обновить приложение Go2Bus, старая версия перестала функционировать. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Камчатского края: «Для использования нового приложения Go2Bus необходимо перейти на сайт: https://go2bus.ru/ и произвести установку нового программного продукта на смартфон или иное устройство».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в марте 2017 года на Камчатке запущена в работу информационная система управления автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа на территории региона. Единый ресурс объединил данные обо всех маршрутах, расписании рейсов и предприятиях-перевозчиках края. 

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