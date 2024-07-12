Вахтовик похитил деньги с кассы привокзального киоска в аэропорту Петропавловска

В Камчатском крае задержан похититель денег с кассы привокзального киоска. В дежурную часть Камчатского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от работников службы авиационной безопасности о том, что неизвестный мужчина проник через окно в киоск, расположенный на привокзальной площади аэропорта и похитил денежные средства из кассы. Сотрудники камчатской транспортной полиции незамедлительно задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Еврейской автономной области.

«В ходе предварительного следствия подозреваемый сообщил следователям Камчатского ЛО МВД России на транспорте о том, что перед вылетом в Сахалинскую область на заработки, он изрядно злоупотребил алкогольными напитками. Проходя мимо киоска на привокзальной площади ему захотелось купить кофе. Так как в торговой точке никого не оказалось, подозреваемый проник через окно и похитил баночку газировки, а также вытащил из кассового аппарата около 25 тысяч рублей. Однако распорядиться похищенным мужчина не успел, так как был задержан транспортными полицейскими, а денежные средства возвращены в кассу», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.