На мильковской трассе на Камчатке сегодня перевернулся маршрутный автобус

В Камчатском крае сегодня, 12 июля, произошло ДТП на 219 километре трассы из Петропавловска-Камчатского в село Мильково. По данному факту сотрудники прокуратуры проверят безопасность транспортных услуг.

«Предварительно установлено, что сегодня утром автомобиль ГАЗ 32213 совершал маршрутную поездку из краевой столицы в посёлок Ключи. В автомобиле находились 13 человек. В 10 километрах от села Пущино водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Есть пострадавшие, в том числе 5-летний ребенок, у него диагностирован перелом плеча. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Прокуратура проверит исполнение законодательства об оказании услуг в сфере перевозки пассажиров. При наличии оснований будут

приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Кроме того, собственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров, проведут сотрудники мильковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Камчатскому краю (статья 238 УК РФ).