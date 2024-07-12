Губернатор Камчатки поручил продумать возможность ускорения работ на улице Ленинской

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов осмотрел ход работ по замене ветхих сетей на улице Ленинский в Петропавловске-Камчатском. Глава субъекта по итогам осмотра поставил задачу продумать техническую возможность ускорить процесса замены труб.

Сейчас дорога перекрыта, идут работы Камчатским водоканалом и Камчатскэнерго. Как отметили представители ресурсоснабжающих организаций, все материалы были закуплены заранее, работы ведутся в соответствии с графиком.

«Все материалы закуплены заранее и это абсолютно правильно. Радует, что работы идут по графику, однако мы помним, что сейчас срок завершения всех работ запланирован на декабрь. Если мы закончим раньше, например, в сентябре или октябре, мы сможем возобновить движение транспорта в пиковый сезон. Кроме того, мы сможем провести подготовительные работы к следующему году. Поэтому я прошу продумать техническую возможность по сокращению сроков работ. Но и количество бригад следует увеличить, потому что в крупных городах работа кипит и днём, и ночью», — сказал Владимир Солодов.

Сейчас в части работ Камчатскэнерго проводятся мероприятия по закольцовке ТЭЦ1 и ТЭЦ2 — это позволит при сбое на одной из станций продолжать подавать электроэнергию в Петропавловске-Камчатском.

Водоканал занимается работами по замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Трубы были уложены в 50-х годах и износились. Завершение мероприятий по перекладке труб позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение краевой столицы.

Для ремонта было вскрыто дорожное полотно, в этом году асфальтирование не будет выполнено. Это связано с тем, что засыпному грунту необходимо набраться проектной плотности.

Полное благоустройство участка дороги по улице Ленинской запланировано на теплый период 2025 года. Будет выполнено асфальтирование проезжей части, а также укладка ливневой канализации, которой на этом участке сейчас нет.