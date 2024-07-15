На Камчатке прокуратура выясняет обстоятельства нападения злой собаки на мальчика

Как стало известно информагентству «Камчатка», прокуратура контролирует установление обстоятельств нападения собаки на ребенка в Вилючинске.

«Все произошло 13 июля возле дома в микрорайоне Центральном. Привязанная к перилам подъезда лайка укусила проходящего мимо 9-летнего мальчика, причинив ему различные укушенные раны плеча и

спины. По результатам медицинского обследования ему назначено амбулаторное лечение», – добавили в ведомстве.

После проверки будут решен вопрос о принятии мер реагирования, направленных на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

Ранее ИА «Камчатка» сообщало, что на улице Кутузова собаки напали на 7-летнего мальчика. Свидетели утверждают, что псы были чипированы.