Пловцы с Камчатки успешно выступили на соревнованиях в Обнинске

Камчатские пловцы громко заявили о себе на соревнованиях в Обнинске. Иван Тарасов и Григорий Яковлев привезли домой две золотые и одну серебряную медали с Первенства России по плаванию среди юниоров.

«Это невероятный успех! Такого результата у камчатских спортсменов не было уже более 10 лет! Пловцы выступили в финале двух дисциплин. На дистанции 100 метров (на спине) Иван Тарасов стал победителем, Григорий Яковлев занял четвёртое место. На дистанции 50 метров (на спине) Иван Тарасов завоевал 1 место, Григорий Яковлев — 2 место. Впереди у Ивана Тарасова новые старты: финал Кубка России в Екатеринбурге и матч Россия-Венгрия. Желаем ему удачи и новых побед!» - сообщает Telegram-канал камчатского министерства спорта.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», соревнования прошли с 8 по 12 июля в Обнинске. Камчатский край там представлен двумя воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Иваном Тарасовым и Георгием Яковлевым.