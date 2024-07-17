Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Пловцы с Камчатки успешно выступили на соревнованиях в Обнинске

Пловцы с Камчатки успешно выступили на соревнованиях в Обнинске

12:26
44
Пловцы с Камчатки успешно выступили на соревнованиях в Обнинске

Камчатские пловцы громко заявили о себе на соревнованиях в Обнинске. Иван Тарасов и Григорий Яковлев привезли домой две золотые и одну серебряную медали с Первенства России по плаванию среди юниоров.

«Это невероятный успех! Такого результата у камчатских спортсменов не было уже более 10 лет! Пловцы выступили в финале двух дисциплин. На дистанции 100 метров (на спине) Иван Тарасов стал победителем, Григорий Яковлев занял четвёртое место. На дистанции 50 метров (на спине) Иван Тарасов завоевал 1 место, Григорий Яковлев — 2 место. Впереди у Ивана Тарасова новые старты: финал Кубка России в Екатеринбурге и матч Россия-Венгрия. Желаем ему удачи и новых побед!» - сообщает Telegram-канал камчатского министерства спорта.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», соревнования прошли с 8 по 12 июля в Обнинске. Камчатский край там представлен двумя воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Иваном Тарасовым и Георгием Яковлевым.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдёт на Камчатке
Условных террористов успешно обезвредили на Камчатке в ходе городских учений
Губернатор края выступил со словами обращения к жителям Камчатки в День памяти и скорби
Международные игры «Дети Азии» завершились успешно для спортсменов с Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.